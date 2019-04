Dílčí machinace s dotacemi soud připojil k rozsáhlé kauze ROP Severozápad

Nejvyšší soud zrušil dřívější verdikty nad Petrem Kušnierzem a Pavlem Koudou a vyhověl tak dovoláním podaným Nejvyšším státním zastupitelstvím a Koudovým advokátem. Případ vrátil k první instanci k novému projednání.

Krajský soud ale rozhodl, že bude lepší, když se nebudou řešit zvlášť dvě obdobné kauzy. Případ se tak nyní vrací do přípravného řízení, ve kterém se sjednotí s obdobnou kauzou zneužitých dotací z Evropské unie, ve které činí škoda 14 miliard korun.

Obviněných je v ní přes dvacet včetně právě Koudy a Kušnierze. Dalšími jsou třeba někdejší hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová či náměstek hejtmanky Arno Fišera. Dozoruje ji pražské vrchní státní zastupitelství.

„Soud shledal podmínky pro tento postup. Má jednoznačně za to, že nejsou dány okolnosti, které by tomuto postupu bránily. Naopak jsou okolnosti, které ho odůvodňují jako správný a řekněme i jako procesně ekonomický,“ odůvodnil soudce Jiří Blažek.

Vyhověl tak požadavku státního zástupce Vladimíra Jana. „Jedná se o související skutky. Musela by běžet dvě jednání vedle sebe, vypovídali by stejní svědci a prováděly by se stejné důkazy,“ vysvětlil žalobce Jan, proč chtěl záležitosti spojit.

V původním procesu, ve kterém se soudy zabývaly ovlivňováním projektů za 1,4 miliardy, dostal Kušnierz za zneužití pravomoci úřední osoby a poškození finančních zájmů Evropské unie sedmiletý trest. V prosinci se dostal podmíněně na svobodu.

Kouda s přičleněním k nové kauze nesouhlasí

Koudovi soud za zneužití pravomoci úřední osoby uložil tři roky odnětí svobody podmíněně odložené na zkušební dobu pěti let.

V případu bylo celkem osm obžalovaných. Vedle Koudy a Kušnierze ještě také úřednice dotačního úřadu Irena Kotlanová, další bývalí ředitelé Pavel Markvart a Petr Vráblík, právník úřadu Petr Martinovský, úřednice Klára Odvárková a architekt Omar Koleilat.

Kotlanová a Markvart dostali podmínky. Martinovského, Koleilata a Odvárkovou soud obžaloby zprostil. Vráblík byl původně také zproštěn, ale vrchní soud tento verdikt zrušil a přičlenil ho ke zmíněné současné kauze se 14miliardovou škodou.

„Před sedmi lety se u nás objevili policisté, udělali domovní prohlídku a obvinili mě z něčeho, co jsem nespáchal, aniž by mě pozvali k nějakému výslechu. Od doby to trvá. Po sedmi letech jsme na začátku, na nule. Já jsem nevinen a budu bojovat dál všemi zákonnými prostředky, jako jsem to dělal doposud,“ okomentoval Kouda s tím, že s přičleněním k nové kauze nesouhlasí.

Sám požadoval vyloučení své části k samostatnému projednání. Kušnierz se odmítl vyjádřit. V rozsáhlé kauze je spolupracujícím obviněným.