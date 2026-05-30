Odebíráme špatné děti, říkají soudci. Násilí v rodině by chtěli řešit jako v USA

Předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová je rodilá Pražanka. Před jedenácti lety ale zamířila na sever. Na zmíněném krajském soudu nejprve působila jako místopředsedkyně, v roce 2020 mu začala šéfovat. Přiznává, že dekáda strávená v Ústeckém kraji ovlivnila její smýšlení a v mnohém jí otevřela oči.
„Přijít sem pro mě bylo bezesporu hodně formativní. Najednou začnete vnímat specifika toho regionu. O čem jinde jen slyšíte, tady vidíte na vlastní oči a začnete si řadu věcí uvědomovat,“ říká Lenka Ceplová a vzápětí zmiňuje sociální strukturu obyvatelstva a z toho plynoucí další záležitosti, které jdou ruku v ruce, třeba sociálně vyloučené lokality a ohrožení dětí různými formami násilí.
Pokud chcete tyto případy dobře projednávat a rozhodovat, musíte si vzít na podporu vědu. Absence aplikace vědeckých poznatků do praxe je systémová chyba.