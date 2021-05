Vedení Krajské zdravotní zaskočilo, že v boji o dotace skončilo pod čarou

Na přístrojové vybavení a investice do severočeských nemocnic žádala Krajská zdravotní (KZ) a Krajská majetková zhruba miliardu. A podle prvních zpráv neuspěly. Toho hned využila opozice a začala kritizovat vedení KZ, že si najalo na procesování dotací špatnou firmu, která se o peníze přihlásila pozdě.

Politici z koalice i opozice měli za to, že šlo o „klikací soutěž“ ve stylu, kdo dřív přijde. Pikantní navíc bylo, že v REACT-EU, kde bylo k dispozici zhruba 7,2 miliardy korun, podle prvních ohlasů naopak uspěla žatecká nemocnice, která nepatří pod KZ a kterou vede odvolaný šéf představenstva této krajské akciovky Jindřich Zetek.



Žatecká nemocnice hodlá za 100 milionů obměnit přístrojové vybavení – od kompletní výměny CT a rentgenů až po přístroje pro JIP, ARO, internu i chirurgii. Dále získat vybavení, u kterého nemocnice v době epidemie zjistila, že ho potřebuje, což jsou například vysokotlaké generátory či anesteziologické přístroje.



Teď se žatecká nemocnice připravuje na kontrolu formálních požadavků žádosti. „Nepočítám ale, že by nás nějak rozporovali,“ řekl Zetek.



Na co chce KZ dotace 500 milionů korun na obnovu a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v ústecké nemocnici.

150 milionů korun na nový pavilon emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v děčínské nemocnici.

150 milionů na přístrojové vybavení urgentního příjmu v rumburské nemocnici.

150 milionů na nový pavilon emergency v chomutovské nemocnici.

149 milionů na rekonstrukci porodnice v teplické nemocnici.

146,4 milionu na přístrojové vybavení litoměřické nemocnice.

137 milionů na přístrojové vybavení v mostecké nemocnici.

V Krajské zdravotní zavládlo zklamání a současný šéf představenstva Adam Vojtěch sděloval, že KZ se o peníze přihlásila včas a bude proti jejich neudělení protestovat.

Podobně mluvil i Petr Malý, generální ředitel KZ, tedy nemocnic v Ústí, Děčíně, Teplicích, Mostě, Chomutově a Litoměřicích.

„Nemyslím si, že je to ztracené, žádosti se ještě budou věcně posuzovat. Snažíme se o to, abychom uspěli. Máme skeny obrazovek, kdy jsme žádosti podali a kdy byly přijaté na ministerstvu pro místní rozvoj. Nedovedeme si představit, jak nás někdo mohl předstihnout. V pondělí jsme napsali dopis náměstkovi ministerstva, kde se odvoláváme a chceme vysvětlit, jak můžeme být neúspěšní,“ uvedl Petr Malý.

KZ také chtěla, aby ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo, v kolik hodin a minut byly jednotlivé žádosti přijaty.

Ministerstvo kvůli REACT-EU svolalo na úterní odpoledne tiskovku a všechny, kteří neuspěli, tedy i KZ, ujistilo, že žádosti o peníze ještě budou přezkoumány a rychlost jejich podání byla pouze jedním z kritérií.

Žadatelé podle resortu například musí mít všechna stavební povolení či kvalitní projektovou dokumentaci. Prioritně také dotace půjdou například na akutní příjmy pacientů či záchranný zdravotnický systém, který je důležitý v době epidemie.

Všechny projekty se teprve budou vyhodnocovat, a navíc dotace je stále otevřená a žadatelé se mohou hlásit ještě 14 dní. Ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) potvrdil informace ministerstva pro místní rozvoj.

„Byl zveřejněn seznam a všichni dělají závěry. Na asociaci krajů jsme mluvili se zástupcem ministerstva pro místní rozvoj a to bude s ministerstvem zdravotnictví žádosti dál vyhodnocovat. Zda dotace půjdou jen na vybavení, zda počítají i se stavebními úpravami a jak daleko je stavební povolení. My máme vše připravené včetně stavebního povolení i projektové dokumentace. Ještě bych nedělal závěry, že jsme neuspěli,“ poznamenal Schiller.

Způsob rozhodování o žádostech o miliardové dotace z evropského programu REACT-EU na posílení zdravotnictví kritizovali ve středu ve Sněmovně i opoziční poslanci. Vadí jim, že by rozhodující roli měly hrát i vteřiny podání.

Další kolo se chystá

Další dotace REACT-EU by měla být vypsána pro letošní podzim a má se týkat péče o dlouhodobě nemocné, laboratoří a infekčních oddělení. „Určitě se budeme hlásit do dalších, ale je pravda, že tato první výzva je pro nás nejdůležitější a týkala se prioritních investic do urgentních příjmů v Děčíně a Chomutově. Bylo by velmi komplikované, pokud bychom na tyto peníze nedosáhli,“ zmínil šéf představenstva Krajské zdravotní Adam Vojtěch.

„Toto ale nebyl jediný zdroj peněz. Dostali jsme příslib navýšení příspěvku od kraje, schváleno je 200 až 250 milionů ročně podle potřeby, jak investice budou probíhat. Také si budeme brát investiční úvěr 1,2 milionu korun. Já si myslím, že budeme schopni, doufejme, investice realizovat,“ zhodnotil Vojtěch.