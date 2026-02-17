Lékařka po úmrtí novorozenců přestupuje. Jde i o její klid, říká Krajská zdravotní

Krajská zdravotní podepsala rámcovou dohodu s lékařkou postavenou mimo službu po úmrtí dvou novorozeňat v litoměřickém Centru porodní asistence. Spočívá v ukončení překážek v práci a nástupu lékařky na předatestační stáž a poté do teplické nemocnice. S druhým lékařem, vedoucím centra Petrem Holbou, zatím společnost dál jedná.

Nemocnice Litoměřice | foto: archiv nemocnice

„Tuto variantu práce v rámci jiné nemocnice Krajské zdravotní jsme zvolili s ohledem na zachování dobré pracovní atmosféry i pro klid samotné lékařky, aby nebyla pod tlakem v místě, kde došlo k dotčeným událostem,“ uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová s tím, že v Teplicích bude lékařka pod vedením zkušeného primáře.

Vyhledávaný porodník Petr Holba ve svém dřívějším prohlášení uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím novorozenců, nebyl. Neštěstí se stalo loni z 26. na 27. listopadu, dvě další miminka lékaři tehdy resuscitovali.

Postavení lékařů mimo službu je podle mluvčí Kučerové preventivní a jde o standardní postup. Kvůli Holbově návratu vznikla petice, kterou podepsalo přes 1 200 lidí.

Porodníci se do Litoměřic nevrátí. V nemocnici je dusno i z jiných důvodů

Správnost postupů u případů prošetřuje interní odborná komise Krajské zdravotní. Společnost oslovila také externí znalecký ústav. Vedení společnosti má zatím jen dílčí výsledky interní komise, veřejnost chce seznámit až se závěry všech šetření v souhrnné zprávě.

„Vzhledem ke složitosti případu nelze v tuto chvíli predikovat termín jejího zveřejnění,“ doplnila Kučerová.

Dva lékaři mimo službu v porodnici nechybí, neboť Krajská zdravotní spravuje v kraji sedm nemocnic. „Výpomoc lékařů v rámci našich pracovišť je standardním nástrojem k zajištění plynulosti a bezpečnosti péče, který využíváme běžně napříč celou společností podle aktuálních provozních potřeb. Péče o pacienty v litoměřické porodnici je plně zajištěna a probíhá v běžném režimu,“ uzavřela Kučerová.

Případem se zabývají krajští kriminalisté. „Ve věci provádí jednotlivé úkony trestního řízení. Nicméně vzhledem k citlivosti celého případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace,“ řekl mluvčí krajské policie Kamil Marek.

V Centru porodní asistence kladou lékaři důraz na přirozený porod. O rodičky se starají porodní asistentky i lékaři. Centrum disponuje třemi porodními apartmány s moderními porodními lůžky či speciálním porodním gaučem.

Chtějí nás zničit, líčí porodníci z Litoměřic. Po úmrtí dětí stále nesmějí pracovat

Za rok 2025 eviduje litoměřická porodnice 573 porodů, v roce 2024 to bylo 532 porodů, o rok dříve 400. Od loňské opravy, v plném provozu je od 10. listopadu. Do 12. února eviduje zařízení 120 porodů.

Česká porodnická a gynekologická společnost stanovila doporučený počet porodů pro jednotlivá zařízení na 600 ročně. Odborná společnost tím definuje, kdy je z hlediska bezpečí zdraví matky i dítěte zařízení způsobilé pro poskytování porodnické péče.

Pojišťovny při prodlužování smluv posuzují řadu kritérií, mezi nimi na prvním místě zachování dostupnosti zdravotní služby pro rodičky v oblasti, sdělila ČTK už dříve Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Krajská zdravotní, která je společností Ústeckého kraje, je jedním z největších poskytovatelů zdravotní péče v ČR, zaměstnává přes 9 000 pracovníků. Spravuje nemocnice v Rumburku, Děčíně, Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově a Litoměřicích, v nichž je zhruba 4 000 lůžek.

