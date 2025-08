Podle Losenického nejde o „bláznivý“ nápad, byť tak se to může někomu jevit. „Dlouhodobě přemýšlím, jak změnit renomé našeho kraje, který je velmi pestrý, přesto má v rámci České republiky opravdu špatnou pověst,“ uvedl komunální politik Jan Losenický.

Losenický se domnívá, že nálepka sociálně vyloučeného kraje, poznamenaného poválečným vyhnáním původního německého obyvatelstva, s nízkou vzdělaností, vysokým počtem exekucí a ekologickými problémy zcela neodpovídá skutečné pestrosti a kráse regionu. Poukázal přitom na velké množství chráněných přírodních území, jako jsou Krušné hory, Národní park České Švýcarsko nebo Labské pískovce, a na množství architektonických a historických památek.

Losenický otevřeně přiznává, že myšlenka na přejmenování kraje v něm dozrála minulý týden, kdy po sobě navštívil Ústí nad Labem a Litoměřice. „Myslím si, že Ústí nad Labem chybí, byť jde také o královské město, kouzlo tradice a historických odkazů na něco pozitivního, což mají Litoměřice,“ řekl.

Litoměřice prý symbolizují vše, co si pro identitu místa, kde žijeme, můžeme přát: vzdělanost, duchovní odkaz a úrodnost kraje. Návrhem chce Losenický rozproudit diskusi. „Jsem přesvědčen, že nyní máme šanci to změnit v rámci transformace kraje, která je šancí pro nové generace, kdy území čeká unikátní přechod od fosilní k postfosilní podobě,“ zmínil.

Rozproudit diskusi se mu povedlo. Příspěvek zveřejnil na sociální síti v sobotu odpoledne a během krátké doby nasbíral desítky komentářů. Někteří vyjádřili přání, aby se Ústecký kraj přejmenoval na Severočeský či kraj Krušnohorský.

Náměstek hejtmana: Je to úlet

Hejtmana Richarda Brabce (ANO) nápad sice pobavil, ale odmítl ho jako nereálný. Označil ho za výmysl letní „okurkové sezony“. Přestože podle něj může mít symbolický význam, odmítá ho jako řešení skutečných problémů. „Problémy Ústeckého kraje, které se táhnou desítky let, se přejmenováním nevyřeší,“ prohlásil Brabec. Jako další argument proti uvedl masivní finanční náklady, které by si vyžádala například výměna všech úředních dokumentů.

Myslíte, že by Ústeckému kraji kvůli vylepšení image pomohlo přejmenování? celkem hlasů: 107 Ano, určitě by to pomohlo. 15 %(16 hlasů) Ano, pomohlo. Ale název Litoměřický se mi nelíbí. 12 %(13 hlasů) Ne, přejmenování kraji nepomůže. 72 %(77 hlasů) Nevím. 1 %(1 hlas)

Bývalý kadaňský starosta a nynější náměstek hejtmana Jiří Kulhánek (ODS) nápad kadaňského kolegy označil za úlet.

Vyjádření litoměřického starosty Radka Löwyho (ANO) se redakci iDNES.cz nepodařilo získat. Telefon nebral a na zaslanou otázku, zda by uvítal, aby kraj nesl název Litoměřický, neodpověděl.

Podle krajské zastupitelky a předsedkyně výboru pro transformaci kraje Ivy Malimánkové Dvořákové (ODS) není debata o přejmenování kraje zcela nová. „Téma diskutujeme už dlouho, i když ne oficiálně. Myslíme si, že by to mohlo pomoci občanům lépe se s krajem identifikovat a emancipovat se,“ popsala s tím, že ona by podpořila spíše návrat k názvu Severočeský kraj než navrhovaný Litoměřický kraj.