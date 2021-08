Ústecký kraj by mohl získat až 1,5 miliardy korun na projekty Krajské zdravotní

„Informovali jsme vedení nemocnice, že uspěli v REACTu, žádost je vyhodnocená. Nyní očekáváme druhou tranši, připravuje se rozhodnutí k podpisu. Na vládu je připraveno usnesení, aby celá druhá tranše ve výši 5,4 miliard korun šla právě ve prospěch zdravotnictví,“ sdělila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Pokud se tak stane, stát by podle ní pravděpodobně podpořil všechny projekty Krajské zdravotní. Podle hejtmana Jana Schillera (ANO) by tak kraj mohl z evropských peněz získat až 1,5 miliardy korun.

První peníze z programu Evropské unie by měl získat už letos, kdy Krajská zdravotní zahájí výstavbu nového Centrálního urgentního příjmu v nemocnici v Děčíně.

„Zdravotnictví je pro nás priorita, na příští období 2021 - 2027 se nám z Evropy podařilo získat 50 miliard korun, což je v porovnání s předchozím obdobím, kdy to bylo jen 8 miliard korun, o poznání více,“ podotkl premiér Andrej Babiš (ANO).

Zároveň prozradil, že výstavba Centrálního urgentního příjmu vyjde na 770 milionů korun. Dalších 380 milionů pak „spolkne“ Pavilon péče o matku a dítě, který by měl být postaven v druhé etapě.

„Z programu REACT na to půjde 150 milionů korun. Zbytek pokryje úvěr, který má Krajská zdravotní ve výši 2,2 miliardy korun,“ upřesnil pro ČTK ředitel Krajské zdravotní Petr Malý.

Výstavba v Děčíně je zásadní pro celý kraj

„Pro mě i Krajskou zdravotní je to naprosto zásadní investice a to nejen pro město, ale pro celý kraj, protože se tady skutečně vytvoří naprosto klíčové pracoviště s operačními sály, jipovými lůžky a centrální sterilizací, což nemocnice obrovsky potřebuje,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

„Bez těch evropských peněz, které se na to podařilo vyjednat, by to určitě nebylo realizovatelné. Jsou rád, že se to podařilo dotáhnout do zdárného konce, že se v září předá staveniště vysoutěžené firmě, a že se stavba začne realizovat,“ doplnil.