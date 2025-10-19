„Při obrovské bouřce na podzim roku 2017 vyrvala vichřice část střechy na levé straně lodi kostela. Tím začal celý kolotoč oprav. Napřed jsme chtěli poničenou střechu jen doopravit, ale ukázalo se, že střecha je v tak špatném stavu, že je nutné ji rekonstruovat celou. Na památkově chráněné budově to však znamenalo sehnat nejen řadu povolení a dokumentů, ale také třeba posudek od hygieny, protože na střeše byly eternitové desky s azbestem. Trvalo téměř dva roky, než jsme se mohli do opravy střechy pustit,“ říká evangelická farářka Martina Šeráková.
Na nově opravenou střechu však záhy začala opadávat omítka z kostelní věže. Bylo tedy nutné se co nejdříve pustit do rekonstrukce čtyřicetimetrové věže.
„Shánění financí nebylo jednoduché, ale podařilo se a věž jsme opravili v letech 2020 až 2021. Věž byla krásná, ale z průčelí kostela začaly opadávat staré štuky. Vstup do kostela se stal nebezpečným a museli jsme v něm velmi výrazně omezit provoz a hrozilo uzavření kostela,“ popisuje farářka.
Krabčičtí evangelíci se tedy pustili do opravy průčelí. Při té příležitosti v celém kostele zrenovovali všechna okna a dveře. Odtud už byl jen krůček k myšlence na rekonstrukci interiéru.
„Na všech stěnách kostela totiž byly obrovské mapy od zatékání dešťové vody. Interiér z roku 1885, kterého si památkáři velice cení, protože zde za 140 let nedošlo k žádným úpravám, tak vypadal velmi neutěšeně. V kostele kromě bohoslužeb pořádáme koncerty, přednášky, besedy a veřejné promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět. Proto jsme se pustili do velké opravy interiéru,“ podotýká Šeráková.
Bylo nutné vyspravit stovky prasklin
V celém vnitřku kostela bylo nutné vyspravit stovky prasklin omítky a nově vymalovat. Při seškrabování starých výmaleb se však podařilo odkrýt zbytky původních stropních růžicových ornamentů. Jeden z nich byl obnoven, ale ostatní si musejí počkat na další finance.
Evangelický kostel v Krabčicích
● Novorenesanční kostel byl postaven v roce 1885.
● Je významný svou slohovou čistotou včetně intaktně dochovaného mobiliáře.
● Nedocenitelnou hodnotou je i historické umístění v kontextu zástavby obce.
● Nad vstupem je čtyřboká věž, již je možné zahlédnout ze vzdálenosti až 20 kilometrů.
● Hlavní průčelí je tvořené čtveřicí jónských sloupů s vysokým soklem, nad nimi se klene štít ve tvaru trojúhelníka, v němž je nápis „Pravda Páně vítězí“.
● Zděná stavba s obdélníkovým půdorysem má rozměry 34 × 16 metrů.
„Zvláštností interiéru tohoto protestantského chrámu je kruchta neboli balkon, který není jen v zadní části kostela, ale na všech čtyřech stranách. Nevšední je také kazatelna, která je umístěná v centrální části balkonu a vede na ni točité schodiště ve zvláštním přístavku v zadní stěně,“ vypráví farářka s tím, že varhany prošly opravou v roce 1997 a po rekonstrukci je bude potřeba jen lehce vyčistit.
Do budoucna se ještě plánuje oprava tří stěn vnějších fasád kostela, které už také začaly odpadávat. Po rekonstrukci místní evangelíci plánují udělat kolem kostela parkovou úpravu s oddychovým místem pro cyklisty a turisty, kteří okolo kostela míří na Říp.
Krabčický kostel byl v roce 1885 postaven za pouhého tři čtvrtě roku. Jeho oprava, která si za posledních pět let vyžádala už téměř 6 milionů korun, sice trvá mnohem déle, ale místní si opraveným interiérem chtějí připomenout letošní 140. výročí od jeho postavení.