O tom, že projekt obnovy úseku s odhadovanými náklady 300 milionů korun nebude zařazen do přípravy, rozhodla centrální komise jednomyslně. Na verdikt upozornil portál Zdopravy.cz.
„Důvody pro nezařazení akce jsou takové, že se nejedná o prioritní záměr a že nebude zajištěna taková objednávka (spojů) kraje, která by garantovala pravidelnou dopravní obslužnost; jednalo by se pouze o sezonní turistický provoz,“ stojí v zápisu z jednání komise.
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K tématu se vyjádřil také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), a to v dopise radnímu Ústeckého kraje Janu Růžičkovi (ODS), který má na starosti finance.
Upozorňuje, že „finanční nároky na železniční infrastrukturu v Česku významně převyšují dostupné zdroje, a proto je nutné dostupné peníze směřovat do projektů s prokazatelně vyšším celospolečenským přínosem.“
Na využívané části trati nyní jezdí zejména sezonní turistické spoje. „V loňském roce na zprovozněném úseku projelo 566 vlaků osobní dopravy a šest vlaků nákladní dopravy. Dle Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2024–2026 se pro období 2026+ uvádí podobný předpokládaný počet 560 vlaků za rok,“ argumentuje dále Bednárik s tím, že investice 300 milionů korun, která výrazně převyšuje náklady na obnovu již zprovozněného úseku z Děčína do Krupky, je pro resort neobhajitelná.
Jasné „ne“ ze strany ministerstva však nemusí znamenat, že se dotčený úsek Kozí dráhy nedočká opravy. Ministr v dopise píše, že je ochoten s Ústeckým krajem dále jednat o možnostech financování – zejména z hlediska možného zapojení krajského rozpočtu.
Mluvčí Ústeckého kraje Jan Nový nastiňuje, že kraj bude i nadále usilovat o obnovu Kozí dráhy v celé její délce. „Rozhodnutí centrální komise ministerstva dopravy respektujeme, nicméně nepovažujeme jej ještě za konečné,“ dodává.
Doplňuje, že tento týden proběhne jednání hejtmana Richarda Brabce (ANO) a radního pro oblast dopravy Tomáše Riegera (ODS) přímo s ministrem dopravy a generálním ředitelem Správy železnic (SŽ) Tomášem Tóthem.
„Chceme mimo jiné znovu otevřít téma Kozí dráhy a představit naše argumenty. Domníváme se, že skutečné náklady na obnovu několika kilometrů tratě mohou být výrazně nižší,“ říká Nový.
Že by k obnovení nakonec přeci jen mohlo dojít, doufají například v Teplicích. Po okraji města vede nevyužívaný úsek dráhy, cestující mohli dříve vystupovat a nastupovat na stanici Teplice lesní brána.
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26. února 2023
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„Chápu argumenty státu týkající se vysokých nákladů pro deklarovaný účel. Současně se ale domnívám, že projekt mohl představovat zajímavou příležitost pro rozvoj cestovního ruchu a zvýšení atraktivity Teplicka, zejména pokud by byl propojen s další turistickou infrastrukturou,“ zamýšlí se teplický náměstek primátora Tomáš Hadviga (ANO), který má na starosti dopravu.
Kozí dráha, zprovozněná už v roce 1871, je známou tratí nejen mezi železničními fanoušky. Patřila ve své době k důležitým dopravním spojnicím v regionu. Sloužila především k přepravě uhlí a zároveň zajišťovala spojení mezi průmyslově se rozvíjejícími obcemi. S postupným útlumem těžkého průmyslu však její význam klesal. Pravidelná osobní doprava tu byla nakonec ukončena a trať byla nějaký čas zcela mimo provoz.
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V roce 2022 došlo k jeho částečnému obnovení, a to v úseku z Děčína do Telnice na Ústecku. Od roku 2024 pak vlaky mohou až do Krupky. Zbývající 8,5 kilometru dlouhý úsek do Oldřichova je v kritickém stavu. Trať vykazuje závažné závady na svršku i spodku a na čtyřech přejezdech je nefunkční zabezpečovací zařízení.