Na Kozí dráhu se mohou vrátit vlaky, Drážní úřad dal za pravdu dopravci

Úřad rozhodl poté, co se na něj obrátila společnost KPT Rail, která již před časem avizovala, že chce na Kozí dráze od května provozovat osobní dopravu na vlastní komerční riziko.

„Ze stanoviska Drážního úřadu máme radost. Věděli jsme, že máme podle zákona pravdu, akorát jsme potřebovali, aby se k tomu vyjádřil nadřízený orgán Správy železnic,“ řekl MF DNES Jaroslav Kugler, vedoucí provozu železniční dopravy KPT Rail.

„Drážní úřad nakonec rozhodl, že pokud vznikne přepravní potřeba na dráze nebo pokud nějaký dopravce projeví zájem, tak ho tam vlastník trati prostě musí pustit,“ doplnil Kugler.

Společnost KPT Rail chce na Kozí dráze provozovat dopravu v rozsahu čtyř párů vlaků denně o víkendech a svátcích, a to už letos od května do září. V první fázi plánuje použít vlaky v úseku z Děčína do Telnice, na zbytku trati by měly jezdit autobusy.

„Zakoupili jsme autobusy značky Karosa, které budeme využívat v úseku z Telnice do Krupky. A jednáme i s obcemi Proboštov a Novosedlice, že bychom s nimi případně jezdili až do Teplic,“ nastínil další plány Kugler.

KPT Rail už má s provozováním lokálních tratí zkušenosti, loni firma obnovila pravidelný rekreační provoz na tratích Číčenice – Týn nad Vltavou a Dívčice–Netolice. Nyní se bude snažit spojit s vlastníkem trati a najít společné řešení ke zprovoznění trati Děčín – Oldřichov u Duchcova.

„Uvidíme, jak se k tomu Správa železnic postaví. Kdyby ale trať nezprovoznili, porušili by tím zákon o drahách,“ tvrdí Kugler.

Podle zjištění MF DNES Správa železnic dosud stanovisko od Drážního úřadu neobdržela, a proto ho nechce ani nijak komentovat. S vidinou zprovoznění trati už do května letošního roku, když za roky nepoužívání zarůstá a pustne, to však podle mluvčího státního podniku Marka Illiaše nevypadá reálně.

„Do května roku 2020 není Správa železnic připravena ukončit výluku na trati Děčín – Oldřichov u Duchcova, opravy a údržba jsou prováděny prioritně na tratích s celoroční objednávkou osobní dopravy nebo na tratích s pravidelnou dopravou nákladní, což není případ zmiňované trati,“ sdělil mluvčí.

Náklady na obnovu Kozí dráhy mohou dosáhnout až 150 milionů

Správa železnic podle něj v současné době připravuje podklady pro zpracování záměru projektu, který by měl přesněji určit předpokládané náklady na případné uvedení trati do provozuschopného stavu a posoudil efektivitu vynaložených peněz.

Správa železnic již dříve uvedla, že minimální náklady na obnovu Kozí dráhy budou mezi 100 a 150 miliony korun.

„V této souvislosti je také třeba upozornit, že Správa železnic opakovaně iniciuje legislativní změny, které by umožnily konverzi tratí, jejichž využití pro železniční dopravu není možno považovat za efektivní, což je i případ této dráhy,“ podotkl Illiaš.

Jinými slovy, Správa železnic bojuje za to, aby podobné chátrající a nevyužívané tratě bylo možné legislativně zrušit a v budoucnu je případně využít pro jiné účely. Třeba jako cyklostezku.

Děčín by místo trati chtěl raději cyklostezku

Právě s nápadem na cyklostezku před časem přišlo město Děčín, které pro změnu nyní iniciuje vznik memoranda, jež by mělo pomoci vyřešit budoucnost trati.

„Zatím existuje jen předběžný návrh. Nyní probíhá oslovení obcí po trase Kozí dráhy, zda ho podepíšou a jaký je jejich názor na využití této železniční trati,“ řekl již dříve mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Železniční trať, o kterou se vede spor, vznikla v roce 1871. Propojuje Děčín, Jílové, Libouchec, Telnici, Krupku, Novosedlice a Oldřichov u Duchcova.

Pravidelný provoz na ní skončil už v roce 2007, později byla kvůli poškození trati vyhlášena trvalá výluka provozu mezi Telnicí a Oldřichovem.

Dodnes jsou tam popadané stromy, poškozené koleje, v nevyhovujícím stavu jsou i pražce a trať zarůstá náletovými dřevinami. Částečně, v úseku mezi Děčínem a Telnicí, byla trať využívána ještě v roce 2015, kdy na ní provozovala turistickou dopravu společnost Railway Capital.