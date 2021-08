Obnova Kozí dráhy je odsouhlasena, opraví se úsek z Děčína do Telnice

Správa železnic již ohlásila vypsání veřejné zakázky na zhotovitele. „V případě bezproblémového průběhu podepíšeme smlouvu s vítězným uchazečem v září a bude možné mu předat staveniště k zahájení prací,“ sdělil Dušan Gavenda ze Správy železnic (SŽ) s tím, že oprava by pak proběhla v řádu týdnů.



Kraj to vítá. „Je to dobře. Trať se začne opravovat a dá se dohromady. Doufám, že bude opravena rychle, abychom ji využili na příští turistickou sezonu,“ poznamenal hejtman Jan Schiller (ANO).



Protože ale začátkem října Kozí dráha slaví 150 let od svého vzniku, kraj by chtěl, pokud to bude možné, už někdy v tomto období vypravit alespoň mimořádné spoje a toto výročí oslavit.

Zatím ale není jasné, zda se opraví celá trať, tedy i úsek z Telnice do Oldřichova u Duchcova. „Uvidíme, jak to bude dál, zda ji prodloužit. Důležité bude, jaký o provoz vlaků bude zájem příští rok a jaké budou náklady,“ podotkl Schiller.

Kozí dráha je dlouhá 40,3 kilometru, v roce 1869, tedy ještě za Rakouska–Uherska, ji postavila tehdejší soukromá železniční společnost Duchcovsko–podmokelská dráha. Zakladatelem firmy byl známý liberecký podnikatel Johann Liebieg. Trať vedla úplně původně od děčínských Podmokel až do Chomutova.

V dubnu byla komise proti

Plány na opravu části do Telnice, kde vlaky nejezdí od roku 2007, provázely během letoška bouřlivé změny a také rozpory. V dubnu centrální komise ministerstva dopravy nejprve investici 50 milionů do její obnovy nedoporučila.

A zatímco řada starostů podél trati sbírala podpisy a poslala petici za její záchranu, další v čele s Děčínem o to nestojí a na tělese dráhy chtějí raději postavit cyklostezku.

Podle děčínského primátora Jiřího Anděla (ANO) je oprava dráhy ekonomický nesmysl. „A to zejména v době, kdy všichni starostové kromě Telnice považují za dobrý nápad provozovat dráhu jako cykostezku a vlak zde nechtějí. Dnes jim vyhovuje doprava autobusy, které jim staví u domů, zatímco na všechna nádraží to mají lidé daleko,“ upozorňuje Anděl.

Podle něj vlaky na trati chtějí jen obce od Telnice po Oldřichov. „Tento úsek je ale tak zničený, že jeho obnova by byla víceméně novostavba. Vlak tam nikdy jezdit nebude, protože je to ekonomicky velmi nesmyslné,“ míní Anděl.

Kraj má nyní 11 turistických tratí a na sedmi z nich jedná o nové smlouvě na provozování dopravy na pět let od roku 2022.

„Máme s nimi dobrou zkušenost, grafy ukázaly, že počet cestujících stoupá nebo je vyrovnaný, a to i v dobách epidemie koronaviru, což je skvělé. I na trati z Děčína do Telnice a potenciálně do Oldřichova bude odbor dopravy jednat o nové smlouvě, zde na 6 let i s letoškem. Ale protože nevíme, jak bude tato doprava úspěšná, po roce je tam právo smlouvu vypovědět,“ řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).