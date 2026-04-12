Kozí cesta podél Kozí dráhy. V Ústeckém kraji mají smělý plán na cyklotrasu

Autor:
  8:17
Ústecký kraj chce podpořit vybudování cyklotrasy podél takzvané Kozí dráhy, historické železniční trati mezi Děčínem a Oldřichovem u Duchcova. Projekt s pracovním názvem „Kozí cesta“ má ambici propojit obce, turistické cíle i stávající páteřní cyklotrasy napříč regionem. Kudy trasu vést, prověří studie.
Z Kozí dráhy se otevírají výhledy do údolí Jílovského potoka. | foto: Jakub Vrána, iDNES.cz

Do příprav projektu se zapojují i obce ležící podél tratě, které v něm vidí příležitost k oživení regionu. Právě jejich iniciativa vedla k tomu, že se záměr dostal na jednání krajské samosprávy.

„V okolí železniční tratě, takzvané Kozí dráhy, máme zájem podpořit vznik cyklotrasy – takové Kozí cesty,“ uvedl hejtman Richard Brabec (ANO) s tím, že k cyklotrase již proběhla jednání za účasti krajských radních. „Je to velmi zajímavý projekt,“ dodal.

Dalším krokem má být zpracování takzvané vyhledávací studie. Ta prověří možné vedení trasy v terénu, její technickou proveditelnost i návaznost na stávající infrastrukturu.

Na co zírá mašinfíra: Kozí dráhou za krásami východního Krušnohoří

Cyklotrasa kolem Kozí dráhy, která má podle krajského radního Jana Růžičky (ODS) propojit Děčín a oldřichovské jezero Barbora, by měla navázat například na oblíbenou Labskou stezku či Krušnohorskou magistrálu. Délka nové cyklotrasy by se měla pohybovat kolem 40 kilometrů.

Obce požádaly kraj o financování studie. „Rada kraje projednala žádost obcí o vytvoření vyhledávací studie, která by měla být placena z krajských peněz. Tím chceme podpořit aktivity podél celé trasy,“ doplnil hejtman. Náklady na studii by měly činit zhruba 1,2 milionu korun.

Kdy přesně by mohla nová cyklotrasa podél Kozí dráhy vzniknout, není zatím jasné. Náklady na její výstavbu odhaduje kraj na stovky milionů korun.

Záměr vybudování Kozí cesty zapadá do širší strategie Ústeckého kraje, který v posledních letech investuje do rozvoje cyklodopravy a turistiky. Cílem je nejen zvýšit atraktivitu regionu pro návštěvníky, ale také nabídnout obyvatelům nové možnosti trávení volného času a bezpečného pohybu krajinou.

Kozí dráha, zprovozněná už v roce 1871 jako součást Duchcovsko-podmokelské dráhy, patřila ve své době k důležitým dopravním spojnicím regionu. Sloužila především k přepravě uhlí z hnědouhelné pánve a zároveň zajišťovala spojení mezi průmyslově se rozvíjejícími obcemi severních Čech.

Z Kozí dráhy nebude cyklostezka, vlaky se na trať vrátí možná už na podzim

S postupným útlumem těžkého průmyslu však její význam klesal. Pravidelná osobní doprava tu byla nakonec ukončena a trať byla nějaký čas mimo provoz.

Debata o budoucnosti Kozí dráhy není nová. Už dříve se opakovaně řešilo, zda na trati železniční provoz obnovit, nebo ji využít jiným způsobem. Mluvilo se například i o možnosti vybudování cyklostezky přímo na tělesu trati.

Nakonec se na Kozí dráhu vrátily vlaky. V současné době tu jezdí sezonní turistická linka, která však obsluhuje pouze část trati. Turisté ji mohou využít od jara do podzimu o víkendech a svátcích.

Na co zírá mašinfíra

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Stohlavé stádo jelenů. Přírodovědec natočil v lomu ČSA unikátní zimní záběry

Zimní stáda jelenů evropských se setkávají v lomech zejména kvůli klidu,...

Už 15 let se přírodovědec Michal Porteš toulá Mosteckou pánví a sleduje vývoj posttěžební krajiny. Místa, odkud kdysi těžba vyhnala lidi a přetvořila je k nepoznání, nejsou mrtvou měsíční krajinou....

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

Mladí ničili zaparkovaná auta, až policisté žasli. Od soudu odešli s dohledem

Auta, která parkovala na „plácku“ na exitu 80 u kruhového objezdu Knínice na...

Nad jejich počínáním kroutili hlavou i zkušení kriminalisté. Přiznávali, že vandalismus v takovém rozsahu nezažili. Trojice mladých lidí, dva muži a jedna žena, totiž několik dní cíleně ničila auta...

„Papírové“ štěně uvázané za městem málem zemřelo, policie obvinila majitele

Zubožené roční štěně našli přivázané k betonovému bloku na opuštěném místě v...

Případ týrání čistokrevného štěněte jménem Escobar, které bylo nalezeno v únoru v zuboženém stavu na opuštěném místě na okraji Podbořan na Lounsku, má zásadní posun. Kriminalisté z činu viní muže,...

Opava poslala Děčín do předkola. Bezmála tři tisícovky na píseckém zimním stadionu

Matěj Svoboda z Nymburka se dere k píseckému koši, stíhá ho Vojtěch Sýkora.

Nymburští basketbalisté vyhráli v Písku 106:78 zápas 12. kola nadstavby, který Jihočeši poprvé v sezoně uspořádali na tamním zimním stadionu. V přímém souboji o šesté místo znamenající jistotu...

11. dubna 2026  22:24,  aktualizováno  22:41

Nová trasa spojuje České a Saské Švýcarsko, vede z Hřenska do Schmilky

Nová přeshraniční stezka spojuje Hřensko se Schmilkou a vede návštěvníky...

Nová přeshraniční trasa od soboty 11. 4. 2026 propojuje České a Saské Švýcarsko. Vede z Hřenska do Schmilky a návštěvníky zavede k vyhlídce Fénix na české straně i na naučnou stezku Cesta do divočiny...

11. dubna 2026,  aktualizováno  15:02

Úřady zrušily obci jediný přechod přes rušnou silnici, vybojovala ho zpátky

Vedení Želkovic na Lounsku přesvědčilo úřady, aby se na vytíženou silnici...

Spor o přechod pro chodce přes rušnou silnici v Želkovicích na Lounsku skončil. Obec přesvědčila úřady, aby se „zebra“ na vozovku, kudy denně projede kolem devíti tisíc automobilů, vrátila. Původní...

11. dubna 2026  11:41

El Nordico? Možná až osmkrát v řadě. Hrubý: Přál bych si to, lidi by tím žili

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující...

Basketbalové El Nordico až osmkrát v řadě? I tahle možnost je dvě kola před koncem ligové nadstavbové skupiny A1 stále ve hře. Děčín se utká s Ústím v posledním kole dlouhodobé části, pak může mezi...

11. dubna 2026  9:29

Sparta v Teplicích, kotel už na rozcvičce. Rezek: Umí vyhrát, i když se jí nedaří

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...

Fanoušci už na rozcvičce, o přestávce rapper VlaďkySyn, na hřišti fotbalisté Teplic a Sparty. Fotbalová Stínadla se chystají na nedělní ligový zápas jara, který by si nenechali ujít ani Homolkovi.

11. dubna 2026  7:44

Kadaň chce od kraje získat ztrátový školní statek, vznikla kvůli němu i petice

Školní statek Jezerka u Kadaně. (prosince 2025)

Radnice v Kadani na Chomutovsku bude jednat s Ústeckým krajem o převodu někdejšího školního statku Jezerka. Ztrátového podniku, který se nachází několik kilometrů od Kadaně, se chce kraj zbavit....

10. dubna 2026  15:36

Chajan selhal, u házenkářů Lovosic končí. A zůstane Horák, vítěz Ligy mistrů?

27. 4. 2024, extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Baník Karviná, 4. zápas...

Čekání házenkářů Lovosic na vysněný titul se protáhne minimálně o rok. Lovci sice v této sezoně urvali pohárový titul, ale v extralize o medaile hrát nebudou, play off pro ně skončilo už ve...

10. dubna 2026  10:36

Teplárna má dluhy, město vybuduje plynovod. Část nákladů zaplatí občané

Pohled na ústecké labské mosty a čtvrť Střekov s továrnou Setuza z Větruše

Ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem se řeší budoucnost vytápění pro některé domácnosti. Část domů, které jsou napojené na vytápění párou z teplárny Energy, se zřejmě bude moci připojit na plyn....

10. dubna 2026  9:38

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil...

10. dubna 2026  8:42

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Doba, kdy bylo Ústí vinařské. Město chystá další stezku s nádechem historie

Viniční vrch v části Krásné Březno v Ústí nad Labem (duben 2026)

Viniční vrch v části Krásné Březno v Ústí nad Labem čeká proměna. Magistrát tam chce vybudovat novou stezku pro turisty. Navazuje tak na předchozí úpravy tras v okolí města. Návštěvníkům má novinka...

9. dubna 2026  16:05

Žádá o propuštění, ale mohl by opět zabíjet. Hodnocení z věznice Vocáskovi nepomůže

Zdeněk Vocásek, jenž nyní používá jméno Navrátil, při jednání Okresního soudu v...

Doživotně odsouzený vrah Zdeněk Vocásek, který nyní používá jméno Navrátil, minimálně zatím zůstává za mřížemi. Okresní soud v Mostě dnes o jeho žádosti o podmíněné propuštění nerozhodl, jednání...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.