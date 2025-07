Co tedy chce město na zakoupeném pozemku v Zámecké zahradě vybudovat? Zase koupaliště?

Zatím ještě přesně nevíme, protože při rozhodování chceme postupovat participativně. Prvním krokem bude studie proveditelnosti, která se zaměří na možnosti rekonstrukce či obnovy případné plovárny. Tento krok by měl ukázat, zda vůbec o něčem takovém lze uvažovat, nebo zda to z technických důvodů není možné.

A dále?

Pokud se ukáže, že za nějakých podmínek je možné obnovit v této lokalitě koupání, pak chceme tuto variantu předložit k diskusi s veřejností jako jednu z možností využití tohoto místa. Možných podob využití bývalé plovárny je však samozřejmě více. Bývalý bazén je zasypaný, ale je to obrovská plocha, kterou chceme využít pro veřejnost.

V jakém časovém horizontu by k diskusi s veřejností mohlo dojít?

Diskusi s veřejností nad výsledky studie proveditelnosti bychom rádi udělali během zimy, abychom na jaře mohli vypsat ideovou soutěž na návrh řešení. Ten by už měl obsahovat zhmotnění přání, které vyroste z participace. Věříme, že příští rok v létě bychom mohli mít nějakou podobu toho, co by na místě bývalé plovárny mohlo vzniknout.

Prvorepublikové koupaliště postavené v roce 1932 chátralo už od 80. let a definitivně se zavřelo v roce 1996. Komplex bývalé plovárny město v roce 1999 prodalo za 1,4 milionu korun soukromému majiteli, který v areálu postavil dům. Letos zdevastovaný areál, v jehož zákoutích se schází uživatelé drog, za téměř 21 milionů korun koupilo zpět.

Je na pozemek stále přívod vody pro případné obnovení koupaliště?

Víme, že původní přívody termální vody z Pravřídla už nejsou funkční. Potvrdil nám to i bývalý majitel, který to před lety zkoušel. Na další možnost by nám měla odpovědět právě studie proveditelnosti, která zohlední například i možnosti případného kopání nových přívodů vody v historickém parku a další praktické věci.

Areál bývalé plovárny se v jedné části dotýká kurtů, budete řešit i jejich další využití?

Tato část je od původní plovárny oddělená vysokým terénním zlomem a je v rukou soukromého majitele. V současné chvíli s ním město jedná, zda a za jakých podmínek by byl ochoten i tento pozemek prodat.

Neudělaly Teplice chybu, že pozemek bývalé plovárny prodaly za 1,4 milionu korun a za pár let ho koupily za 21 milionů?

V době, kdy město pozemek prodávalo jsem v zastupitelstvu nebyl (Slavíček je v zastupitelstvu od roku 2022, v radě města pak od letošního roku – pozn. redakce). Z mého pohledu to chyba byla. Myslím si, že město pozemek prodávat nemuselo. Zbavilo se ho tenkrát proto, aby ho nemuselo udržovat. Ale ve zpětném pohledu vidíme, že ani soukromý majitel do areálu neinvestoval. Je možné to vidět i tak, že město se k areálu mohlo chovat podobně jako on a dnes by ho už nemuselo kupovat. Na druhé straně nutno přiznat, že ceny pozemků v posledních letech výrazně stouply. V tomto úhlu pohledu jsme areál koupili za docela příznivou cenu, protože metr čtvereční vyšel na 1 400 korun, což je zde v centru města dost nízká cena.

Bývalý majitel, od kterého Teplice areál bývalé plovárny zakoupily, však stále na pozemku bydlí. Bude to tak i nadále?

S bývalým majitelem jsme uzavřeli smlouvu, ve které jsme se dohodli, že bude mít právo bydlet v domě na pozemku ještě tři měsíce, aby měl čas si zajistit nové bydlení a přestěhovat se. Poté bude dům stejně jako celý areál k dispozici městu.

Bývalý majitel měl už dříve nějaké spory s městem, čeho se týkaly?

V územním plánu, který však vznikl až po odprodeji areálu soukromému majiteli, město na části jeho pozemku vyznačilo obecně prospěšnou stavbu, která měla definovat sjezd z průtahu města. Majitel se tehdy s městem soudil o náhradu škody. Součástí kupní smlouvy na areál bylo i urovnání těchto sporů a stažení veškerých nároků bývalého majitele vůči městu. V novém územním plánu už tento sjezd z průtahu města nefiguruje. Proč o něm tenkrát uvažovali, už dnes nevíme.