Pavel Křivohlavý
  8:40
Nečekané překvapení odkryli řemeslníci při renovaci šaten a převlékáren na městském koupališti na Písečném ostrově v Litoměřicích. Pod vrstvami nových laků totiž objevili zhruba sto let starý reklamní nápis Leitmeritzer Elbschlossbiere, což v překladu znamená Litoměřická labskozámecká piva.

„Jde o propagaci Labskozámeckého pivovaru, který dříve sídlil v areálu bývalých mrazíren. Dá se předpokládat, že nápis pochází z počátku 20. století, nejspíše z období první republiky,“ vysvětluje místostarosta Litoměřic Jiří Adámek (ANO).

Obrovský nápis, který pokrývá celou délku historické budovy šaten, by nyní mohl být zrestaurován. „Vzhledem k historickému odkazu ho zvažujeme na převlékárnách ponechat,“ podotýká Adámek.

Městské koupaliště na Písečném ostrově v Litoměřicích (říjen 2025)
„Nyní řešíme, jakou technikou by se nápis mohl restaurovat, aby zůstal zachován. Záleží však také na tom, na kolik peněz bude obnova nápisu vyčíslena. Odborná firma, která realizuje celou opravu šaten, proto nyní zjišťuje, jakým způsobem by se práce prováděly a o kolik peněz by to rekonstrukci prodražilo,“ říká Jan Fišera, ředitel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, jež se o koupaliště stará.

Pokud by bylo restaurování příliš nákladné, k obnově staré reklamy město nepřistoupí.

Nápis objevili při opravě vnějšího pláště budovy šaten, která zahrnuje jak rekonstrukci zděného přízemí, tak i kompletní nátěry vnějších dřevěných obložení převlékáren v patře. „Rekonstruujeme všechny čtyři stěny budovy, zatím se však žádný další nápis neobjevil,“ doplňuje Fišera s tím, že oprava byla vyčíslena na tři sta tisíc korun. V částce je zahrnuta také elektroinstalace a další drobné opravy.

Rekonstruovaná budova šaten pochází z 19. století. „Na dochované fotografii z posledního desetiletí předminulého století je vidět, že tenkrát byla kratší a měla trochu jiný vzhled, který dotvářely jakési věžičky. Objevený nápis ale pochází z novější doby, protože je namalovaný přes celou šíři budovy. Proto odhadujeme, že nápis je starý zhruba sto let,“ popisuje ředitel.

Labskozámecký akciový pivovar, který nápis propagoval, sídlil od roku 1858 v areálu na vyvýšeném ostrohu nad koupalištěm. Od roku 1942 do roku 1996 pak v objektu fungovaly mrazírny. Z dálky viditelná stavba, která stále tvoří nezaměnitelné panorama Litoměřic, v posledních desetiletích výrazně chátrá.

Na místě dnešního koupaliště na Písečném ostrově původně byla plovárna, kde se lidé koupali v Labi. „V Litoměřicích byly počátkem minulého století tři plovárny. Tato byla německá a pak tu ještě byla plovárna občanská a vojenská. Na německé plovárně bylo kromě šaten, které se dochovaly do současnosti, ještě několik dalších staveb, jež byly časem nahrazeny jinými. Koupaliště tu v dnešní podobě funguje od sedmdesátých let minulého století,“ doplňuje Fišera.

