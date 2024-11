Zastupitelé Teplic odmítli nové koupaliště, hlasování rozdělilo městskou vládu

Zatímco zastupitelé z ODS stavbu podpořili, jejich „vládnoucí kolegové“ z ANO ji spolu s opozicí odmítli. „Roztržku to přineslo. Minimálně názorovou. Jestli bude větší, to ukáže čas. Vidět v tomto zánik koaliční spolupráce je však předčasné,“ říká náměstek primátora Hynek Hanza (ODS).

Podle teplického primátora Jiřího Štábla (ANO) to zdaleka není poprvé, kdy zmínění koaliční partneři hlasovali odlišně a stále ve vedení města pokračují. „S koaličním partnerem jsme měli jednání ještě před zastupitelstvem, kde jsme ho o našem postoji informovali. Bavili jsme se o další společné spolupráci a nepadla žádná informace o tom, že by další spolupráce neměla fungovat,“ popisuje Štábl.

Primátorovo odmítnutí stavby plovárny je však pro mnohé překvapením. Ještě v listopadu 2022 po svém zvolení do čela města řekl: „S vybudováním nového koupaliště pořád počítáme. Vždy jsem říkal, že tady koupaliště chybí.“

Nyní však podle Štábla nastala změna. Se spolupracovníky si vyhodnotili aktuální náklady, možnosti rozpočtu a zvažovali priority. Právě ty se totiž podle primátora časem vyvinuly.

„Nyní je potřeba pracovat s veřejným prostorem a zlepšit to, co je přímo ve městě, aby se obyvatelům lépe žilo. Jedná se o zklidnění dopravy, parkování, cyklostezky nebo úpravy dožilých náměstí, abychom v lázeňském městě byli atraktivnější nejen pro obyvatele, ale také pro turisty. Nemáme u toho ještě konečnou cenovku, ale bude se jednat o investice v desítkách až stovkách milionů korun. Chtěl bych na to být připraven,“ vysvětluje Štábl.

S primátorovým pohledem však jeho náměstek hrubě nesouhlasí. „To, co zmiňuje pan primátor, na tom pracujeme a realizovat to budeme. Není to buď, anebo. Je paradoxní, že se záležitosti, které jsem na město v uplynulých letech přinesl já, stávají argumentem proti jiné plánované investici. To nechápu,“ podivuje se Hanza.

Stopkou pro plánované koupaliště ztratí obyvatelé Teplic nejen možnost letního koupání, ale zároveň podle náměstka primátora Hanzy přijde město „o realizaci mimořádného projektu, který mohl být významnou investicí do budoucna, jak pro rozvoj města, tak pro jeho popularitu.“

Venkovní koupaliště tepličtí postrádají už desítky let. Původní areál v Zámecké zahradě byl uzavřen v roce 1996. V roce 2017 teplický magistrát oslovil místní architekty, aby navrhli podobu nového areálu. Výstavbu plovárny na Nové Vsi schválili zastupitelé v roce 2019.