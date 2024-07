Kam vyrazit k vodě? V Mostu potkáte olympioniky, u Labe zažijete adrenalin

Jezero Most

Na průzračnou vodu a oblázkové pláže láká jezero Most nedaleko stejnojmenného města. Návštěvníky potěší nejen parkování a vstup zdarma, ale také potřebné zázemí na hlavní pláži v jižní části vodní plochy – příchozím jsou tu k dispozici slaměné slunečníky, přístupová mola, převlékárny, toalety s tekoucí vodou a pítka. Lze si zde také zdarma zapůjčit lehátka.

Pro ty, kteří se nechtějí jen nečinně povalovat na pláži, je tu připraveno pískové hřiště pro plážové sporty. Děti se pak mohou vyřádit na nejrůznějších prolézačkách. A nezapomíná se tu ani na „kolaře“ – kolem jezera vede devítikilometrová cyklostezka. Vlastníci elektrokol si pak mohou své bicykly dobít v nabíjecí stanici na hlavní pláži.

12. září 2020

Pejskaře potěší tři psí pláže, kde si budou moci ve vodě zařádit i jejich čtyřnozí mazlíčci. Nacházejí se sice dále od hlavní pláže, dá se sem však pohodlně dojít. Ale pozor – koupání a pohyb bez vodítka je psům povolen pouze v těchto vyhrazených prostorách, jinde je to zakázáno.

Na své si u jezera Most přijdou i milovníci dobrého jídla a pití. Čekají tu na ně tři stálé stánky s občerstvením, kde lze zakoupit jak zmrzlinu a drobné pochutiny, tak i velká jídla. Během sezony, tedy zhruba od května do září, pak nabídku rozšiřují nejrůznější food trucky.

Hlavním tahákem pro návštěvu jezera Most však letos v létě je Olympijský festival. Ten bude na přelomu července a srpna probíhat ve stejném termínu jako olympijské hry v Paříži a návštěvníkům nabídne nepřeberné množství aktivit. Lidé si zde budou moci vyzkoušet více než padesátku různých sportů, fandit olympionikům ve fanzónách a také se setkat s českými reprezentanty, kteří sem zamíří přímo z Francie. Dospěli na vstupném zaplatí 200 korun, pro děti do 12 let je za 100 korun a děti do šesti let, senioři a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.