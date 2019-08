Koupaliště v Dubí má prasklý bazén, nejméně na rok se zavře

„Bazén našeho koupaliště je prasklý a samovolně v něm dochází k úniku vody. Letošní sezonu to určitě neohrozí, protože únik vody zatím není jinak dramatický. Musí se však každý den doplňovat,“ uvedl starosta Dubí Petr Pípal.

Zatím není přesně jasné, kolik vody se ztrácí. „Nepochází totiž z řadu, ale z podzemních vrtů. Nemáme tudíž žádné měřidlo, které by nám ukázalo, kolik vody tam denně dopouštíme,“ doplnil Lukáš Panchartek, vedoucí technického odboru městského úřadu v Dubí.

Přesný rozsah poškození bazénu se prý ukáže až poté, co ho vypuštěný zkontroluje statik. „Teprve pak budeme vědět, v jakém je skutečně stavu. Zatím to ale vypadá, že je neopravitelný. V takovém případě by nás čekala totální rekonstrukce, museli bychom starý bazén vybagrovat a postavit nový. To by znamenalo několikamilionový výdaj,“ podotkl starosta.



Poslední velkou rekonstrukcí prošla plovárna v Dubí, kterou provozuje společnost Marius Pedersen, v letech 1985 až 1989, kdy proběhla přestavba celého areálu. Od té doby bazény každý rok využívaly stovky návštěvníků.

Incident z loňska se stále šetří

Loni v létě došlo na koupališti v Dubí k incidentu, kdy tu skupina útočníků napadla 25letého mladíka, jenž se snažil zastavit roztržku dvou žen v brouzdališti. Po napadení skončil se středně těžkým zraněním v nemocnici. Dva dny po útoku policie obvinila 26letou ženu z výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Hrozí jí až tříleté vězení.

Po několika měsících policie za brutální rvačku obvinila dalších 5 lidí z těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu formou spolupachatelství, z výtržnictví a dva z nich i z nebezpečného vyhrožování. Útočníkům hrozí až desetileté tresty, dosud ale za útok nikdo odsouzen nebyl.

„Vyšetřování ještě nebylo ukončeno,“ sdělil před časem mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Potyčka na koupališti ve městě zvedla velkou vlnu nevole, v reakci na bitku uspořádala Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) nedaleko městského úřadu v Dubí protest na podporu napadeného mladíka. Ani tato akce se však neobešla bez násilí, když na ní dva účastníci napadli fotografa Víta Hassana a snažili se mu odcizit fotoaparát, kterým je předtím nafotil. Ti už trest dostali, od soudu za svůj čin vyfasovali podmíněné tresty.