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Vyhořel, měl se zbourat a na dlouhá léta z něj zbylo jen nevlídné torzo. Kostel svatého Václava ve Výsluní na Chomutovsku však odmítl zaniknout. Dnes novorománská dominanta Krušných hor nabírá druhý dech - namísto chátrání hostí filmařské produkce, svatebčany i divadelní představení. Před lety v něm řádila i světoznámá kapela Rammstein.
Autor: Jiří Král
Kostel už z dálky zaujme impozantní siluetou, která shlíží na horské pastviny. I pro svůj vzhled je vyhledávanou štací filmových štábů. To těší obec, která kostel spravuje.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
„Získané peníze z pronájmu filmařům investujeme zpátky do kostele na opravy a údržbu,“ uvedl starosta Výsluní David Lacman. V posledních letech se podařilo zrekonstruovat vstupní i boční schodiště, opravit střechu či instalovat osvětlení.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
K opravám je však nutné přistupovat citlivě. Současný stav má totiž pro mnohé návštěvníky své kouzlo. „Někdy nám lidé říkají, abychom kostel dál neopravovali, že má takto neopakovatelnou atmosféru,“ přiznal starosta Lacman.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Jedním z nejbližších cílů je oprava kůru. Běží také veřejná sbírka s cílem vybrat peníze na nový velký zvon do věže kostela a hodinový stroj. Původní zvon přitom nepotkal osud jako tisíce jiných zvonů v podobě roztavení na zbraně za války. „Náš zvon dodnes existuje a nachází se v sbírkách chomutovského muzea,“ řekl starosta. Protože však návrat původního zvonu není průchodný, nezbývá než pořídit nový.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Filmová historie kostela je pestrá. Ještě před revolucí se zde natáčely záběry do jednoho z dílů televizního seriálu Třicet případů majora Zemana. V druhé polovině 90. let zase scény pro film Zapomenuté světlo. Později pro film Rok ďábla. Záběry z kostela se objevují také v kriminálním seriálu Zrádci.
Autor: Martin Douba
Ve Výsluní se několikrát objevily i zahraniční filmové štáby, točily se zde například německá pohádka Lenya, scény pro seriál Borgiové či akční snímek XXX.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Kostel si v minulosti vyhlédla dokonce i německá hudební skupina Rammstein. Natočila zde svůj videoklip k písni Feuer Frei!, jež je součástí alba Mutter. Okolí kostela posloužilo také jako kulisy pro zahraniční snímek Krev a zlato, filmaři zde byli v roce 2022.
Autor: Jiří Král
Před třemi lety se interiérem kostela procházela dokonce legenda francouzského filmu Jean Reno. Natáčely se zde záběry pro film Vlkodlaci z Temného hvozdu. Historický interiér a okolí kostela dotvořily atmosféru středověké vesnice.
Autor: Jiří Král
Loni se v kostele ve Výsluní natáčel hororový film režisérky Anny Biller The Face of Horror. Světovou premiéru měl v září na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu (TIFF).
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Kromě filmu je kostel vyhledávaným místem pro svatební obřady. Ačkoliv je stavba odsvěcená pro běžné liturgické účely, prostor neztratil nic ze své monumentálnosti. „Prostor má takovou sílu, že na člověka při svatebním slibu dolehne zvláštní úcta a nervozita,“ řekl starosta, který tady páry často oddává.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
V kostele se pořádají také benefiční koncerty, amatérské divadelní přehlídky či plesy.
Autor: Jiří Král
V minulosti však měl chrám stavitele Antona Willa a projektanta Karla Hřivnáče namále. Postaven byl v 50. letech 19. století. Těžká rána přišla po roce 1945. Po odsunu německého obyvatelstva kostel osiřel, stal se terčem vandalismu a postupně pustl. Inventář byl ze značné části vykraden nebo zničen.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Osudový úder zasadil rok 1981, kdy budova vyhořela. Zůstala bez střechy i věže a reálně se uvažovalo o demolici. „Tehdy na demolici naštěstí nebyly peníze,“ připomněl starosta Výsluní Lacman.
Autor: Miroslava Strnadová, MF DNES
Zlom nastal na konci 90. let. V roce 1997 vznikla Nadace na záchranu kostela sv. Václava a o rok později byla stavba prohlášena kulturní památkou. „Nebýt nadšenců, tak by tu kostel asi už nestál,“ dodal starosta. Započala mravenčí práce na záchraně statiky.
Autor: Jiří Král