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Projděte se nechtěným zámkem v Českém středohoří. Kraj už popáté nenašel kupce
Pátý pokus o prodej a znovu neúspěšný. Zámek Milešov v Českém Středohoří zůstává i po další dražbě v majetku Ústeckého kraje.
OBRAZEM: Oprýskaný miláček filmařů. Kostel u hranic umí uhranout, už neměl stát
Vyhořel, měl se zbourat a na dlouhá léta z něj zbylo jen nevlídné torzo. Kostel svatého Václava ve Výsluní na Chomutovsku však odmítl zaniknout. Dnes novorománská dominanta Krušných hor nabírá druhý...
Spor o slepice. Úřad zakázal domácí chov, který vadí sousedům. Nezákonně
Pořízení několika slepic na soukromou zahradu se proměnil v boj s úředníky. Stavební úřad nařídil Ester Ratiborské z Hluban na Lounsku, aby se slepic zbavila, v obci se podle něj chovat slepice...
Z palet vyrábějí handicapovaní třísky i hit internetu. V dílně našli smysl života
Pro většinu firem jsou staré palety nepotřebné, omlácené kusy dřeva, kterých se potřebují zbavit. V chomutovském sociálním podniku Tříska s duší z nich díky šikovným rukám handicapovaných zaměstnanců...
Těžba jako po tornádu. Lesáci poničili křížovou cestu, starostka žádá nápravu
Jedno ze čtrnácti zastavení křížové cesty v Chlumci na Ústecku poničil podle radnice státní podnik Lesy ČR (LČR) při těžbě dřeva. Na obecní cestě navíc zůstaly vylámané obrubníky. Starostka města...
Sedmnáctiletý talent Pech? Je to čert, srší z něj energie, chválil kouč Frťala
Pohárové ztráty a nálezy fotbalových Teplic. V Liberci neunikly osmifinálovému vyřazení, ale rozsvítily vycházející hvězdu. Jindy střídmý trenér Zdenko Frťala chrlil superlativy na obránce Sebastiana...
3:8, hororový Čermákův debut u Pirátů. Kapitán: Mračna rozeženeme, vyjde slunce
Nové koště dobře mete? Naopak, to hokejisté Litoměřic zametli v první lize s posledními Piráty 8:3 a připravili pro nového chomutovského trenéra Davida Čermáka premiéru jako z hororu. Nemohla pro něj...
Náročná operace. Stavidly v Terezíně prosakuje voda, před opravou „vysuší“ řeku
Historická nápustní stavidla terezínské pevnosti projdou opravou. Unikátní technickou památkou z 18. století, která je stále funkční, totiž začala prosakovat voda. Rekonstrukce nebude jednoduchá – v...
Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra
Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...
Fotbal se na mě dívá skrz prsty. Vitásek o cejchu Love Island a Horváthově šanci
Mrzutý. Otrávený. Nepochopený. David Vitásek si přeje, ať ho český fotbal nevnímá zúženým viděním v prvním plánu jako kluka z Love Island, ale hlavně jako fotbalistu. Mostecký brankář se pere se...
Dík za druhou šanci na život! Z házenkářky se stala pacientka, bez límce nechodila
Mohla se těšit na domácí Euro, místo toho je bývalá házenkářská reprezentantka Jana Mlýnková šťastná, že vůbec udělala pár kroků. „Konečně jsem se mohla postavit na nohy a ujít malý kousek, i když...
OBRAZEM: Oprýskaný miláček filmařů. Kostel u hranic umí uhranout, už neměl stát
Vyhořel, měl se zbourat a na dlouhá léta z něj zbylo jen nevlídné torzo. Kostel svatého Václava ve Výsluní na Chomutovsku však odmítl zaniknout. Dnes novorománská dominanta Krušných hor nabírá druhý...
Kämpf po obratu v Pardubicích: Přidá nám na klidu. Po gólu na 1:2 jsme vycítili šanci
Jeho bodová série z předchozích kol sice v Pardubicích skončila, přesto byl litvínovský hokejový útočník David Kämpf po zápase s mistrovským Dynamem velmi spokojený. Verva na ledě favorita otočila...
Projděte se nechtěným zámkem v Českém středohoří. Kraj už popáté nenašel kupce
Pátý pokus o prodej a znovu neúspěšný. Zámek Milešov v Českém Středohoří zůstává i po další dražbě v majetku Ústeckého kraje.
Vedl i Jágra, teď má trenér Čermák spasit Piráty, poslední v první lize
Zkušený trenér má vyvést hokejový Chomutov ze dna první ligy. Piráty přebírá David Čermák, který ještě v minulém ročníku extraligy dirigoval kladenské Rytíře. Své nové mužstvo už si formoval na...
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Reichelův stesk: Milion šancí a žádný gól. Prvnímu útoku musí ostatní pomoct
Hokejový Litvínov, verze 2026? Hvězdný útok a pak nic, znělo od expertů. Věštby se zatím naplňují a už i trenér Robert Reichel zvedá hlas. „Potřebujeme od všech pětek, aby pomohly první lajně,“ káže...
Květiny ve Středohoří trpí kvůli suchu i zvěři. Botanici tam vysadili stovky nových
Více než dvě stovky kriticky ohrožených rostlin vysadili odborníci v uplynulých dnech ve dvou lokalitách v Českém středohoří. Nové kusy jsou potomky květin přímo z daných míst. Na záchraně vzácných...