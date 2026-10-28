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OBRAZEM: Oprýskaný miláček filmařů. Kostel u hranic umí uhranout, už neměl stát

Miroslava Strnadová
Fotočlánek   8:42
Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (rok 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (říjen 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (říjen 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (říjen 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (říjen 2026) V kostele ve Výsluní na Chomutovsku se točil například seriál Zrádci režiséra... Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (říjen 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (rok 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (rok 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (říjen 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (říjen 2026) Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (rok 2026)
Vyhořel, měl se zbourat a na dlouhá léta z něj zbylo jen nevlídné torzo. Kostel svatého Václava ve Výsluní na Chomutovsku však odmítl zaniknout. Dnes novorománská dominanta Krušných hor nabírá druhý dech - namísto chátrání hostí filmařské produkce, svatebčany i divadelní představení. Před lety v něm řádila i světoznámá kapela Rammstein.

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OBRAZEM: Oprýskaný miláček filmařů. Kostel u hranic umí uhranout, už neměl stát

Kostel ve Výsluní na Chomutovsku. (rok 2026)

Vyhořel, měl se zbourat a na dlouhá léta z něj zbylo jen nevlídné torzo. Kostel svatého Václava ve Výsluní na Chomutovsku však odmítl zaniknout. Dnes novorománská dominanta Krušných hor nabírá druhý...

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OBRAZEM: Oprýskaný miláček filmařů. Kostel u hranic umí uhranout, už neměl stát

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