Šikmý kostel v centru Ústí začal obrůstat mechem, dostane novou fasádu

„Poslední velká oprava kostela – fasády, střechy, oken – proběhla někdy kolem roku 1990. Od té doby na něm pracoval zub času. Kostel začal obrůstat mechem a lišejníkem, na mnoha místech odpadla omítka a ve spodní části došlo k vlhnutí,“ říká ústecký arciděkan Miroslav Šimáček.

Vedle fasády se podle něj rekonstrukce dočkají také veškeré kamenné prvky, včetně monumentálního vstupního portálu, který je dílem slavného architekta Josefa Mockera, jenž kostel koncem 19. století přestavěl v novogotickém slohu. „Zkontrolují se také okna, žaluzie či dřevěné prvky, případně se vyspraví a natřou,“ doplňuje Šimáček.

Barva fasády by měla mít původní okrový tón. Památkáři, kteří budou na opravy dohlížet, se pouze přiklonili k přirozenějšímu odstínu okrové proti tomu, který je na kostele k vidění nyní.

Stavební práce budou rozděleny na několik etap, odstartují na jižní straně kostela a postupně dojde na opravu dalších částí včetně věže. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.

Náklady jsou zhruba 27,5 milionu korun, více než 26 milionů pomůže uhradit dotace získaná z Evropské unie. Zbytek zaplatí ústecké arciděkanství samo.

„I když jde jen o pět procent celé sumy, bude to na hranici našich možností. Budeme zřejmě znovu shánět pomoc od litoměřického biskupství, něco už jsme od něj dostali. Kvůli tak velké investici jsme utlumili činnost ve farnostech, které má ústecké arciděkanství na starosti, a opravdu chceme věnovat veškeré prostředky, které máme, na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie, aby byla zdárně dokončena,“ dodává Šimáček s tím, že chodu kostela by se stavební práce neměly dotknout a měl by být využíván jako dosud.

Válečné bombardování

Kostel Nanebevzetí Panny Marie patří k dominantám krajského města. Postavili ho kolem roku 1318 němečtí kolonisté a po zničení husity procházel mezi lety 1450 až 1530 postupnou obnovou. V 16. století vyhořel. Koncem 19. století došlo k novogotické přestavbě podle návrhů Josefa Mockera, který se také podílel na dokončení pražského chrámu sv. Víta.

Před koncem 2. světové války v roce 1945 kostel silně poškodily americké nálety. Tři bomby dopadly těsně vedle a čtvrtá nevybuchlá propadla střechou – od té doby je věž kostela vychýlena o dva metry a jeden centimetr od kolmé osy a je nejšikmější věží na sever od Alp.

„Stabilizace kostela po válečném bombardování proběhla v 50. letech minulého století, posléze došlo k jeho postupné opravě,“ popisuje Šimáček.