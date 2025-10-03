Oltář k jihu? Otočka po přesunu nebyla možná, říká kastelánka kostela v Mostě

I půl století po události zůstává přesun gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě symbolem. Je svědectvím o neuvěřitelném inženýrském triumfu, který zachránil jednu z nejcennějších památek regionu. Zároveň je ale mementem zničeného Starého Mostu, který musel ustoupit těžbě uhlí. Jak se kostel a lidé kolem něj vyrovnávají s tímto dvojím dědictvím a co návštěvníci vidí, když stojí před stavbou přesunutou o 841 metrů a 10 centimetrů? O unikátním příběhu kostela hovoří kastelánka Zuzana Klimplová.
Kostel se pohyboval rychlostí 2,16 centimetrů za minutu, nepřetržitě ve dne i v noci se sledovala vodováha, náklony a vibrace, aby se předešlo poškození zdiva.