Oltář k jihu? Otočka po přesunu nebyla možná, říká kastelánka kostela v Mostě

Zuzana Klimplová, kastelánka přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Miroslava Strnadová
  20:00
Přesně před padesáti lety jel po 841 metrů dlouhých kolejích gotický kostel ze starého Mostu na nové místo. Jak musel být pro přesun připraven a zda stále není poškozen, vypráví kastelánka chrámu Zuzana Klimplová. A mimochodem, bolševičtí mocipáni s původní funkcí chrámu ze starého Mostu vůbec nepočítali. Měl soužit jako galerie.

I půl století po události zůstává přesun gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě symbolem. Je svědectvím o neuvěřitelném inženýrském triumfu, který zachránil jednu z nejcennějších památek regionu. Zároveň je ale mementem zničeného Starého Mostu, který musel ustoupit těžbě uhlí. Jak se kostel a lidé kolem něj vyrovnávají s tímto dvojím dědictvím a co návštěvníci vidí, když stojí před stavbou přesunutou o 841 metrů a 10 centimetrů? O unikátním příběhu kostela hovoří kastelánka Zuzana Klimplová.

Kostel se pohyboval rychlostí 2,16 centimetrů za minutu, nepřetržitě ve dne i v noci se sledovala vodováha, náklony a vibrace, aby se předešlo poškození zdiva.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
