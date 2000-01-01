náhledy
Má už krásně okrovou fasádu a skutečně zdobí náměstí mezi bankami a obchodním domem Forum. Už není obklopen plotem a stavební technikou. U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem po roce skončila oprava fasády a kamenných prvků. Změn doznal i interiér. Na co v něm mohou být Ústečané pyšní?
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, pro který se také vžil název Šikmý, patří k dominantám Ústí. Postaven byl kolem roku 1318 německými kolonisty a po zničení husity byl mezi lety 1450 až 1530 postupně obnovován. V 16. století vyhořel. Koncem 19. století došlo k novogotické přestavbě podle návrhů Josefa Mockera.
Píše se rok 1945 a Ústí se ocitá v závěru války pod stále častějším bombardováním. 17. dubna míří spojenecká letadla na hlavní a západní nádraží, ale část pum dopadá i jinam. Tři bomby zasáhnou okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie a výbuchy zničí část jižní i západní stěny, jedna poškodí hlavní loď a naruší statiku věže natolik, že se začne naklánět a praská. Část jižní a západní stěny lodi se zřítila.
Měření architekta Zdeňka Havlíka v roce 2008 ukázalo vychýlení šedesátimetrové věže o 200,9 cm, čímž je ústecká věž na čtvrtém místě v žebříčku těch šikmých. Třetí je legendární věž v Pise. Nejvíce nakloněnou věží na světě je věž v německém Suurhusenu. Ústecká věž je staticky zajištěná. Pod věží vznikl betonový blok, věž protkly ocelové výztuže a uvnitř dostala železobetonový „krunýř“, který konstrukci stáhl a zafixoval. „Je to nejstabilnější památka, jakou dnes v Ústí máme. Ten náklon už se nepohybuje,“ uvádí ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.
V horní části věže se dodnes dochoval prostor, který sloužil jako byt zvoníka. Ten tu zůstával i v noci zejména při církevních slavnostech nebo v době, kdy se hlídal stav zvonovny. I když je byt dnes prázdný a nepřístupný veřejnosti, patří k nejzajímavějším místům celé stavby. Mimochodem když tu položíte na zem láhev, kvůli poškození věže z konce světové války se odkutálí do rohu, je tu šikmá podlaha.
Hlavní oltář kostela je pozdně gotické dílo, které původně s Ústím nemělo nic společného. Vznikl pro kostel v saské Pirně jako práce významných umělců Petera Breuera a Hanse Hesse. Když se však na přelomu 16. a 17. století v Pirně prosadilo luteránství, oltář jako příliš výrazně katolický skončil uložený ve sklepě radnice a město ho chtělo prodat.
Tehdy se do věci vložil ústecký primátor Johann Arnošt Schösser z Emblebenu, vlivný katolík a místní podnikatel, který se rozhodl získat dílo pro Ústí. Hotovost neměl, ale nabídl jako protiúčet ústecké víno. To měli radní ze saského města prodat a výtěžek odvést do městské pokladny. Jenže víno se nikdy neprodalo, radní ho prostě vypili.
Peníze v účetnictví Pirně chyběly, vznikla aféra a soudní spis, díky kterému se celý příběh dochoval. Oltář už byl ale v Čechách. Původně byl umístěn v kostele sv. Materny u městského špitálu v Ústí, a teprve v druhé polovině 19. století se dostal do kostela Nanebevzetí Panny Marie.
„Je to nádherné dílo. A díky troše lidské slabosti radních Pirny dnes patří k tomu nejvzácnějšímu, co v Ústí máme,“ říká Houfek.
V polovině 18. století přijel do Ústí nad Labem Ismael Mengs, talentovaný malíř a původem dánský Žid, který kvůli kariéře přestoupil ke křesťanství. Chtěl, aby jeho děti — včetně budoucího evropského malířského génia Antona Rafaela Mengse — byly pokřtěny bez pochybností o legitimnosti manželství rodičů. Ústí si proto vybral jako klidné a nenápadné královské městečko, kde zápis v matrikách nevyvolá moc otázek. Během krátkého pobytu vytvořil drobný obraz Madony a daroval jej ženě, u níž byla rodina ubytovaná. Obraz se později dostal do kostela Nanebevzetí Panny Marie a stal se předmětem mariánské úcty a nenápadnou stopou jednoho slavného malířského rodu.
Na pravé straně lodi kostela stojí dřevěný, polychromovaný oltář z druhé poloviny 19. století, vytvořený podle návrhu architekta a malíře Bedřicha Wachsmanna. Jeho součástí jsou sochy sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého, sv. Antonína Paduánského a sv. Kateřiny Alexandrijské, tedy světců, jejichž patronát pokrývá horníky, zpovědníky, hledače i učence. V našem století byl do oltáře vložen svatostánek s červeným světlem, které označuje přítomnost proměněných hostií.
V presbytáři kostela stojí moderní obětní stůl, který patří k nejzajímavějším zásahům do historického prostoru. Navrhli ho v 90. letech architekt Michal Gabriel a malíř Ivo Rozsypal. Tvoří ho půl tisíciletí stará mramorová deska, opřená o jedinou masivní skleněnou nohu tvarovanou do gotického oblouku. Spojuje tak starý materiál s moderní technikou a vytváří výrazný kontrast k původní gotické architektuře, střet tradice a současnosti, který skvěle funguje.
„Ten stůl má v kostele úplně jednoduchou roli,“ vysvětluje arciděkan Martin Davídek. „Je to místo, kde se při mši všechno odehrává. Kněz u něj stojí, připravuje chléb a víno, modlí se. Je to takový pracovní stůl liturgie – bez něj by mše vůbec nemohla proběhnout.“
Ústecký kostel měl varhany už ve středověku. První zmínka o nástroji z roku 1406 je vlastně stížnost varhaníka, že bez spraveného nástroje nemůže vykonávat svou práci. Největší rozkvět varhanní hudby v Ústí přišel v baroku, kdy varhanář Leopold Burkhart přestavěl velké varhany a město mu jako poděkování poslalo dva sudy vína. Nástroje ale zažily i požár v 19. století, špatné opravy, zmatky kolem přestaveb...
Nakonec pro chrám v roce 1901 firma Rieger postavila třímanuálové varhany s více než třemi tisíci píšťalami. Tehdy šlo o jedno z největších děl svého druhu ve střední Evropě. Vše skončilo při bombardování v roce 1945, kdy byl nástroj zcela zničen. Do kostela pak byly přeneseny varhany z jednoho pražského semináře, které byly v roce 1969 upraveny a rozšířeny.
Ve věži kostela dnes visí tři zvony, z nichž každý má svůj příběh a dohromady tvoří jednu z nejcennějších zvonových sestav v regionu.
Interiér kostela nově získal „scénické osvětlení“, díky kterému je možné měnit intenzitu světla pro různé příležitosti či nasvítit jen některé prvky.
Rekonstrukce vyšla na 30 milionů korun a byla to první velká oprava po více jak třiceti letech.
Více než 26 milionů pomohla ústeckému arciděkanství uhradit dotace získaná z Evropské unie, zbytek zaplatilo ze svého.
„Rekonstrukce skončila zhruba o měsíc dříve, než bylo původně plánováno, za což jsme rádi. Stavbaři se snažili práce maximálně zrychlit, aby lešení a oplocení nehyzdily střed města déle, než je nutné,“ popisuje ústecký arciděkan Martin Davídek (na snímku).
Věž kostela je nejšikmější věží na sever od Alp. Stabilizace kostela po válečném bombardování proběhla v 50. letech 20. století, poté došlo k jeho postupné opravě.
Kostel bezesporu patří k chloubám Ústí nad Labem. Jedná se o cennou památku.
Aby oprava zdárně proběhla, arciděkanství dokonce utlumilo činnost ve farnostech, které má na starosti.
