OBRAZEM: „Tajný" byt i moderní stůl. Šikmý kostel v Ústí skrývá řadu příběhů

  6:54
Má už krásně okrovou fasádu a skutečně zdobí náměstí mezi bankami a obchodním domem Forum. Už není obklopen plotem a stavební technikou. U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem po roce skončila oprava fasády a kamenných prvků. Změn doznal i interiér. Na co v něm mohou být Ústečané pyšní?
Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem má novou fasádu. (říjen 2025) Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem má novou fasádu. (říjen 2025) Fasádu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, který nejen obyvatelé... Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025) Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. (listopad 2025)

