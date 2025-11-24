|
OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů
Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...
Je z leteckého titanu? Tepličané řeší cenu mola u rybníka, může za ni i modřín
V Zámecké zahradě v Teplicích začala stavba nového mola na Horním rybníku. Bude mít ocelovou konstrukci s modřínovým obkladem a plovoucí částí, která se přizpůsobí kolísání hladiny rybníka. Součástí...
Osm zraněných při nehodě trolejbusu v Ústí nad Labem, řidiče museli vyprostit
V Ústí nad Labem v sobotu večer zasahovaly čtyři jednotky hasičů u nehody trolejbusu, který narazil do sloupu. Osm lidí, včetně nezletilé osoby, utrpělo lehká zranění. Řidiče museli hasiči z vozidla...
Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně
Žal se odkládá! Hokejový Litvínov a jeho fanoušci, vystresovaní nejistou budoucností, získávají klid. Končící většinový majitel Orlen Unipetrol převede své akcie na klubové legendy v čele s Jiřím...
Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí
Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...
OBRAZEM: Obří jeřáb zastřešil bazén v Litvínově, kvůli stabilitě vrtali do skály
V Litvínově na Mostecku je v plném proudu výstavba nové plavecké haly. Dělníkům nedávno pomáhal i jeden z největších jeřábů v Česku. Podle aktuálních propočtů má hala vyjít na bezmála 400 milionů...
Procházkova úleva, gól ve 23. zápase. Proti „jeho“ Spartě: Držel jsem si palce
Ani letošní sezona není pro kladenského hokejistu Martina Procházku procházkou růžovým sadem, ale spíš stezkou odvahy. Zatímco v minulém ročníku extraligy se své první trefy dočkal ve 34. zápase a až...
Černá a vysušená dálnice při sněžení? Mylná představa řidičů, říká silničář
Jakmile se na vozovky snese sníh nebo se objeví ledová krusta, hned se na silničáře valí kritika, že opět zaspali. „Vychází z mylné představy mnoha řidičů, že vjedou na dálnici a ta musí být hned...
Mohli jsme být už čtvrtí, křepčil teplický asistent. Frťala euforii krotil
Fotbalové Teplice porazili v klíčové bitvě podzimu Ostravu, doma vyhrály teprve podruhé. Kdyby se hrálo na kdyby, bojujeme o Evropu! Nálada ve fotbalových Teplicích se přetočila do pozitivna, a to i...
Odporné! Rakušan a spol. odsoudili rasistické urážky romských dětí fanoušky
I politická reprezentace, Národní sportovní agentura nebo fotbalová asociace jsou pobouřeni slovním rasistickým útokem na týmy romských fotbalových dětí z Ostravy a Jihlavy, které cestovaly z turnaje...
Takhle by to šlo! těšilo litvínovského Tomka. Oceláře zdeptal 45 zákroky
Možná i vyhlídky na optimističtější budoucnost vyburcovaly hokejový Litvínov k nejlepšímu výkonu sezony. Čtvrteční oznámení, že klub převezmou legendy v čele s Jiřím Šlégrem a podporovat ho...
OBRAZEM: „Tajný“ byt i moderní stůl. Šikmý kostel v Ústí skrývá řadu příběhů
Má už krásně okrovou fasádu a skutečně zdobí náměstí mezi bankami a obchodním domem Forum. Už není obklopen plotem a stavební technikou. U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem po roce...
Z důchodce je hrdina. Čtyřicátník Jurečka trefil Opavě výhru v Písku
Opavští basketbalisté ve 14. kole ligy ztratili v Písku ve druhém poločase až patnáctibodový náskok, ale nakonec zvítězili 86:84 a ukončili domácí neporazitelnost Jihočechů v sezoně. V tabulce jim...
Jihlava porazila Chomutov a v tabulce první hokejové ligy už je druhá
Jihlavští hokejisté v předehrávce 26. kola první ligy porazili doma Chomutov 5:1 a po čtvrtém vítězství za sebou se posunuli už na druhé místo v neúplné tabulce. Piráti zůstali devátí.
Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci
Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...
Bílek versus útočníci 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic
Nasázel už víc gólů než všichni útočníci dohromady. Ofenzivu fotbalových Teplic na podzim v lize zachraňuje z druhé vlny Michal Bílek, exekutor standardek, specialista na penalty a oficiálně už také...