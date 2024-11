Odborníci odkryli v kostele v Krupce cenné malby, příští rok je zrestaurují

V letošním roce došlo k objevům v presbytáři. „Šlo o vzácné barokní malované baldachýny a torza renesančních florálních maleb nalezených na vnitřní straně triumfálního oblouku a severovýchodní stěně presbytáře,“ popsal Pavel Přibyl, mluvčí Krupky, které kostel ze druhé poloviny 13. století patří.

Nástěnné malby byly po objevení zafixovány a v příštím roce by podle plánů radnice mělo dojít k jejich zrestaurování.

Kostel, který je od roku 1958 památkově chráněn a od roku 2019 je součástí Hornické kulturní krajiny Krupka, jež je zapsána na prestižní Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, město získalo do svého majetku v roce 2016. Od té doby probíhají práce na jeho renovaci.

Vedle odstraňování druhotné výmalby byl od roku 2018 také restaurován polychromovaný kazetový strop v lodi kostela. „Ten byl v minulosti bohužel neodborně přemalován a nakonec byl kvůli havárii krovu zhruba kolem roku 2000 ze stropu kostela sejmut. Kazety byly rozloženy na jednotlivá prkénka a deponovány v kostele, kde řadu let čekaly na své využití. Od roku 2018 bylo každý následující rok zrestaurováno přibližně kolem 60 polychromovaných kazet. Práce byly dokončeny v roce 2023. Všech zhruba 320 kazet bylo vráceno na své původní místo na strop v lodi kostela včetně krycích lišt, středových špulek a krycích hvězdiček,“ řekl Přibyl.

Opravy za více než šest milionů

Celkové náklady za opravy kostela dosud vyšly na 6,27 milionu korun, přičemž 3,7 milionu korun činila dotace z ministerstva kultury a 382 tisíc korun dotace Ústeckého kraje. „Za letošní rok jde přibližně o 1,1 milionu korun, dotace ministerstva kultury byla 600 tisíc,“ dodal mluvčí Krupky.

Podle Přibyla pomáhá při shánění dotací fakt, že se některé části Krupky dostaly před pěti lety na seznam UNESCO. „V současné době poskytuje Krajský úřad Ústeckého kraje dotační prostředky v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek a v něm jsou právě památky UNESCO bodově zvýhodněny. Na druhou stranu bychom byli rádi za větší podporu do obnovy památek ze strany ministerstva kultury. To sice každoročně vypisuje řadu dotačních programů, ale většinou se týkají edukačních či výzkumných aktivit, což je sice také důležité, ale my bychom uvítali větší spoluúčast právě při obnově památek,“ nastiňuje Přibyl.

Kostel je kvůli probíhajícím restaurátorským pracím veřejnosti nepřístupný. Krátce se ovšem zájemcům otevře příští rok v dubnu. „V pátek 11. dubna bude zpřístupněn v rámci oslav zápisu Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO, půjde o koncert s přednáškovými vstupy a výstavou s názvem Den světového dědictví UNESCO 2025,“ přiblížil mluvčí Krupky.