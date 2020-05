Města v Ústeckém kraji vymýšlejí, jak pomoci podnikatelům a živnostníkům

Třeba ústecká radnice prominula podnikatelům a živnostníkům dva měsíční nájmy v městských nebytových prostorách, celkem jde téměř o jeden milion korun. Podpořit je chce i odpuštěním poplatku za zábor veřejného prostranství, týká se to předzahrádek. Návrh projednají ještě zastupitelé.

Ani v Děčíně nemusejí restauratéři, hospodští a provozovatelé barů a kaváren platit poplatek za předzahrádky. Hoteliéři a majitelé penzionů si pak mohou odložit poplatek z ubytování za první tři letošní čtvrtletí, aniž by jim hrozila sankce.

S výrazným snížením nájmu zase přišli v Kadani. „Chceme našim živnostníkům v nelehké době pomoci. Těm, kteří jsou v nájmu v městských budovách, jsme snížili nájem na 1 korunu měsíčně od letošního dubna do června. Jedná se asi o osm nájemníků, celkově jde o snížení zhruba o 100 tisíc korun,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS).

Další podpora je ve formě rozšíření dotačního programu pro podnikatele na celém území města, dosud byly tyto dotace určeny jen pro ty, kteří mají provozovnu v historickém centru.

„Počítáme, že na to vyčleníme sumu 1,5 milionu korun,“ dodal Kulhánek. Ve vedení města také diskutují o možnosti a podmínkách poskytnutí daru každému živnostníkovi a drobnému podnikateli, který o to požádá, ve výši 5 tisíc korun. Mohlo by se to týkat asi stovky subjektů.

Stejnou cestou chce jít i klášterecká radnice. „Městská rada doporučila zastupitelstvu vyčlenit v rozpočtu tři sta tisíc korun na podporu živnostníků formou finančního daru, a to do výše deset tisíc korun,“ řekla mluvčí města Adéla Václavíková.

Získat ji budou moci jen ti podnikatelé, kteří museli svoji provozovnu na území města uzavřít. Návrh musí ještě 14. května projednat zastupitelé.

Litoměřice poskytnou dar ve výši 10 tisíc korun

Klášterec nad Ohří také odložil platby nájemného a nákladů na služby pro všechny nájemníky v nebytových prostorách za dobu trvání nouzového stavu, uhradit ho mohou až na konci října.

S plánem poskytnout podnikatelům dar ve výši 10 tisíc korun přišli i v Litoměřicích, přihlásilo se více než 200 zájemců.

„Vyplaceno bude 180 žádostí, ostatní nesplnili podmínky, nejčastějším důvodem bylo, že nemají provozovnu na území města,“ sdělila Marcela Škrancová, vedoucí živnostenského úřadu, který agendu vyřizuje. Radnice také osobám samostatně výdělečně činným odložila splacení nájemného v nebytových prostorách města.

Chomutovský balíček podpory obsahuje odpuštění nájemného v městských nebytových prostorách, poskytnutí dotace i odklad nájemného v městských bytech pro občany. Prominutí nájemného v městských nebytových prostorách pro podnikatele a živnostníky zahrnuje březen až květen.

Chomutov počítá i s podporou sociálních služeb

„Nájem se promíjí automaticky bez žádosti a bez rozlišení, zda podnikatel musel činnost na základě nařízení vlády pozastavit, či nikoliv,“ přiblížil primátor Marek Hrabáč (ANO) s tím, že se to netýká bankovnictví, prodeje pohonných hmot, mobilních operátorů a provozoven s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních

Město má navíc vyčleněno 10 milionů korun pro dotační program nazvaný Chomutov covid restart. Určen je pro podnikatele, kteří podnikají v sektoru obchodu, služeb a turistického ruchu a provozovny nemají v městských prostorách. Požádat mohou až o 30 tisíc korun.

„Z dotačního titulu mohou získat formou peněžitého daru okamžitou finanční podporu na úhradu nájemného třetím subjektům,“ zmínil náměstek primátora David Dinda (Nový Sever).

Další opatření umožní bezplatný odklad splatnosti nájemného za březen, duben a květen v městských bytech včetně bytů Chomutovské bytové či příspěvkových organizací města. Město počítá i s finanční podporou organizacím, jež zajišťují sociální služby.

S přímou pomocí pro malé živnostníky přišel i Ústecký kraj. Mezi prvních 400 žadatelů z každého okresu rozdělí 70 milionů korun, žadatel může dostat 25 tisíc korun. Kraj také připravuje plán opatření, včetně poradenství půjde o aktivity na nastartování ekonomiky, a to i investic do regionálního cestovního ruchu. Spustil k tomu portál Obnova kraje.