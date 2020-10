Ještě před pár měsíci dobýval uhlí, teď převezli razicí stroj do muzea

„Plánujeme vystavit zhruba 300 metrů dlouhý úsek, v němž chceme vybudovat a zprovoznit trať s drážkovými kolejnicemi a závěsnými vozíky a důlní lokomotivou,“ popsal nejbližší plány Zbyněk Jakš, ředitel muzea v Kopistech u Mostu, které funguje v místě bývalého dolu Julius III.

„V této expozici chceme také v dalších třech úsecích návštěvníkům přiblížit soudobou moderní těžbu uhlí s využitím razicího kombajnu PK3R,“ doplnil Jakš.

Do muzea tak po definitivním ukončení hlubinné těžby hnědého uhlí na Mostecku vedle více než deset tun těžkého razicího stroje doputoval i důlní vlak s drážkovými kolejnicemi a závěsnými vozíky, v němž se budou moci návštěvníci muzea svézt.

V muzeu návštěvníci uvidí také další originální těžařské vybavení jako například důlní telefony, lampy, osvětlení i technický materiál, bez nějž by budovaná expozice nebyla zcela autentická.

„Podkrušnohorské technické muzeum podporujeme dlouhodobě, a to jak finančními dary, tak i zapůjčením či darováním nevyužívané technologie,“ podotkla Eva Maříková, mluvčí společnosti Sev.en Energy, která lom ČSA provozuje a která nevyužívané vybavení lomu v hodnotě bezmála 1,5 milionu korun k rozšíření expozice darovala.

„Díky systému závěsných důlních vozíků a drážkové lokomotivě získá muzeum dokonce jeden unikát. Bude jediným muzeem na světě, které může návštěvníky na tomto typu důlního vlaku svézt,“ doplnila Maříková.

Práce na výstavbě unikátní štoly mají začít již tento týden. „Tlačí nás čas, chceme mít vše připravené a zprovozněné už při zahájení sezony v příštím roce. Nebude to nijak jednoduchá práce,“ uvedl ředitel muzea.

„Se samotnou výstavbou třísetmetrového úseku důlní chodby nám bude pomáhat razicí kombajn. Nová expozice hlubinného dobývání uhlí naváže na tu stávající,“ doplnil Jakš s tím, že do nově vzniklé části muzea, které se jako jediné v Česku věnuje historii hlubinného i povrchového dobývání hnědého uhlí, by měli zavítat první návštěvníci již příští rok v dubnu.

Do Podkrušnohorské technického muzea však možná v budoucnu zamíří i další, o několik let mladší razicí kombajn AM 50, který také do poslední chvíle sloužil při takzvaném chodbicování v lomu ČSA a který letos v květnu hlubinnou těžbu symbolicky ukončil. Pokud těžařská společnost nesežene zájemce na jeho odkup, uvažuje o jeho darování do muzea.