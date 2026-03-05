Prodavače rozčílila kontrola. Na inspektora vzal nůž a přitlačil ho k mrazáku

Autor: ,
  14:41
Prodejce na Chomutovsku při běžné kontrole vytáhl nůž na inspektora. Kriminalisté čtyřicetiletého muže obvinili ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě. Protože se jednání dopustil se zbraní, hrozí obviněnému trest vězení od šesti měsíců do šesti let.

Prodavač z Chomutovska vzal nůž na inspektora. | foto: Policie ČR

Událost se stala tento týden na Chomutovsku v jedné z prodejen potravin při kontrole Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Její pracovník vešel do obchodu ve chvíli, kdy tam byl pouze provozovatel, který tam současně prodává. Inspektor se prokázal svým průkazem a požádal dotyčného o součinnost při kontrole, spočívající v předložení příslušných listin.

„Po výzvě k předložení dalšího protokolu se prodejce začal rozčilovat. Kontrolor mu řekl, ať je v klidu a aby si dokument v klidu našel, že on sám se mezitím podívá do chladicího zařízení a zkontroluje data použitelnosti potravin. Poté, co v chladicím boxu našel potraviny po datu spotřeby a muže na tuto skutečnost upozornil, rozčílil se prodavač ještě víc a začal inspektora z obchodu vyhazovat,“ uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Vytrhl mu z ruky mobilní telefon, na který si kontrolor začal vyhrocenou situaci nahrávat. Mobil si prodejce schoval do kapsy kalhot, a když nereagoval na výzvy k jeho vrácení, zavolal poškozený z dalšího telefonu na tísňovou linku policie.

Inspektor dostal za útok na prodejce vyšší trest i vyhazov z práce

Vzápětí prodavač vzal z pultu nůž a šel proti inspektorovi, do kterého strčil a natlačil ho na mrazák. Takto ho chvíli držel, přičemž měl mít v jedné ruce stále nůž. „Pak ho pustil, vrátil se za pult a nůž hodil zpět na místo,“ sdělila Glogovská.

Po krátkém dohadování vrátil muži mobilní telefon. V té době na místo přijeli policisté, kteří po zjištění okolností incidentu provozovatele prodejny zadrželi a umístili do cely.

5. března 2026  14:41

Akční letáky
