Zámek v Konojedech křísí už třináct let, za dalších pět chce mít hotovo

Třináctým rokem opravuje Vladimír Přibyl zámek v Konojedech nedaleko Úštěka na Litoměřicku. Zchátralý areál bývalého kláštera, v němž v druhé půlce minulého století hospodařila armáda, koupil v roce 2007. Pokud by hned nezačal s rekonstrukcí, teď už by ani nebylo co opravovat.