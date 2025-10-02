Muž si na ubytovně vařil večeři, spolubydlící ho při tom postřelil vzduchovkou

  15:11
Incidentem se zbraní na ubytovně v Chomutově se zabývají policisté. Devětadvacetiletý muž chtěl po desáté večer spát po práci, ale rušil ho hluk vycházející z kuchyně ubytovacího zařízení. Naštvaný muž se situaci rozhodl vyřešit poněkud nestandardně.

Zbraň kterou použil muž v Chomutově při útoku na spolubydlícího. | foto: Policie ČR

V místnosti se nacházeli dva další nájemníci ubytovny, kteří si připravovali jídlo. Muž se vydal do kuchyně se vzduchovkou v ruce a bez váhání postřelil jednoho z nich do nohy.

Střela zůstala v ráně a postřelený musel být hospitalizován. Podstoupil také operaci. Policisté útočníka obvinili ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví.

Mladou ženu v Plzni někdo blízký postřelil, policie už mluvila s podezřelým

,,Obviněnému, který zřejmě kvůli hluku neudržel nervy na uzdě, hrozí u soudu v případě uznání viny za spáchání trestného činu ublížení na zdraví trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let,“ uvedla mluvčí Policie ČR Miroslava Glogovská.

Manévry v Děčíně. Policie evakuovala střední školu, mladistvý nahlásil bombu

Policisté dnes ráno evakuovali střední školu v děčínských Křešicích. Důvodem bylo anonymní oznámení o údajně nastraženém výbušném systému v objektu. Prohlídka budovy to ovšem nepotvrdila. Autorem...

1. října 2025  8:39,  aktualizováno  10:41

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Fotbalové Teplice mluví ústy svého ředitele Rudolfa Řepky o hvězdných válkách na přestupovém trhu a desetinásobných částkách za hráče oproti minulosti, jejich nový majitel Milan Kratina však věří, že...

1. října 2025  10:29

