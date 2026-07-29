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Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

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  18:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, který později na následky zranění zemřel v nemocnici. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom ve středu mluvčí policie Tomáš Frolík na webu.

Událost se stala v sobotu 11. července brzy ráno. „Totožnost podezřelého kriminalisté znají a v současné době probíhají úkony trestního řízení,“ uvedl mluvčí.

Z kamerového záznamu (který policie nezveřejnila, pozn. red.) je podle policistů zřejmé, že po předchozí slovní rozepři podezřelý napadl druhého muže. Útok spočíval v jednom úderu sevřenou pěstí do hlavy, následkem čehož poškozený upadl. Při tomto nekontrolovaném pádu si poranil hlavu, což mělo fatální následky.

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„Nic nenasvědčuje skutečnosti, že by útok dále pokračoval nebo byl dokonce veden ze strany více osob,“ uvedl mluvčí.

V souvislosti s případem se objevilo ve veřejném prostoru několik spekulací. „Apelujeme na veřejnost, aby se zdržela šíření nepodložených informací a nevhodných komentářů,“ uvedl Frolík.

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