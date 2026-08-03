Konflikt dvou mužů v paneláku skončil pobodáním, útočník se pak chtěl zabít

„Oba muži byli ve velmi vážném stavu transportováni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Okolnostmi a přesným průběhem události se nadále zabývají krajští kriminalisté. V tuto chvíli nelze s ohledem na probíhající prověřování sdělit bližší informace,“ uvedli policisté v příspěvku.
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V Rumburku na Děčínsku zemřel v sobotu v podvečer po střetu s osobním automobilem motocyklista. Přes poskytnutou resuscitaci svým zraněním podlehl, řekla severočeská policejní mluvčí Miroslava...
Hlavní aktér kauzy defibrilátorů nečekaně opustil Ústí. Počítám se vším, líčí Táborský
Kvůli podezření, že tým lékařů Fakultní nemocnice Olomouc pod jeho vedením voperoval defibrilátory mnoha lidem zbytečně, odešel Miloš Táborský loni na jaře do nemocnice v Ústí nad Labem. Jako...
Naše jedinečnost? Čas na pacienta. Když chce, hrajeme i karty, říká šéf hospice
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, tedy zdravotnicko-sociální zařízení, jehož cílem je zajistit důstojný konec života bez bolesti a utrpení, letos slaví 25 let své existence. A má od začátku června...
Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko
Legendární Mika Häkkinen fandil, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila. A v sobotní odpolední jízdě formule 4 na mosteckém autodromu si započítala nejlepší výsledek sezony, jako nováček proťala cíl...
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