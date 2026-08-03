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Konflikt dvou mužů v paneláku skončil pobodáním, útočník se pak chtěl zabít

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  9:52
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Násilným trestným činem se zabývají krajští kriminalisté v Meziboří na Mostecku. V jednom z bytů panelového domu došlo v pondělí po předchozím konfliktu mezi dvěma muži k napadení, při kterém podle prvotních informací mladší z nich způsobil svému protivníkovi několik bodných zranění. Poté se pokusil o sebevraždu. O incidentu informovala policie na síti X.

„Oba muži byli ve velmi vážném stavu transportováni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Okolnostmi a přesným průběhem události se nadále zabývají krajští kriminalisté. V tuto chvíli nelze s ohledem na probíhající prověřování sdělit bližší informace,“ uvedli policisté v příspěvku.

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Konflikt dvou mužů v paneláku skončil pobodáním, útočník se pak chtěl zabít

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