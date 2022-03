Moskevská zůstane, Žukovova možná ne. Ústí zvažuje přejmenování ulic

Již na minulém jednání ústeckých zastupitelů bylo navrženo přejmenování Moskevské ulice, politici ale nejprve mimo jiné chtěli, aby vše odborně posoudil zástupce archivu města.

Právě na základě toho je už nyní jasné, že přejmenování Moskevské ulice je ze hry, protože po 2. světové válce rozhodlo vedení Ústí o přejmenování významných ulic v centru po hlavních či význačných městech spojenců protihitlerovské koalice.

Vznikly tak ulice Moskevská, Londýnská, Pařížská, Bělehradská a Newyorská, později přejmenovaná na Rooseveltovu.

„V případě Moskevské ulice se jedná o symbolické pojmenování, které nemá nic společného se současným putinovským režimem,“ píše v posudku ředitel městského archivu Petr Karlíček.

V případě zbylých dvou ulic šéf archivu naopak doporučil jejich přejmenování. Oba vojevůdci ve válce měli zásluhy, jenže Ivan Stěpanovič Koněv poté nechvalně proslul i jako muž, který se podílel na brutálním vojenském potlačení protisovětských povstání v NDR roku 1953, v Maďarsku v roce 1956 a částečně též v Československu roku 1968.

Poválečné působení vojevůdce Georgije Konstantinoviče Žukova v rámci sovětské armády je také kontroverzní, ve funkci ministra obrany SSSR vypracoval plán na surové potlačení protisovětského povstání v Maďarsku.

Šéf archivu také navrhl u obou ulic několik variant vhodných nových jmen. Podle primátora Petra Nedvědického (ANO) bude hlasování o změně na každém zastupiteli. „Zásadní roli bude hrát názor občanů dotčených ulic,“ sdělil primátor.

„Osobně změny názvů nepodpořím, je to velká komplikace pro obyvatele, kteří by museli měnit všechny doklady. Dělali jsme i předběžný průzkum a drtivá většina je pro zachování stávajících jmen,“ řekl náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO). Stejně to vidí i zastupitelka Yveta Tomková, šéfová hnutí Vaše Ústí.

Ze stejného důvodu nebudou názvy ruských měst a vojevůdců měnit ani další města v kraji jako Děčín, Louny či Teplice.

„Názvy mají geografický charakter a pojmenování podle země či její metropole nemá přímé spojení s osobou, která současný válečný konflikt vyvolala. Každé přejmenovávání administrativně zatěžuje obyvatele. Přicházelo by to v úvahu, pokud by některá z ulic nesla přímo jméno prezidenta Putina,“ sdělil mluvčí Teplic Robin Röhrich.