V zoo kritizované kvůli mrtvému nosorožci musela náhle skončit mluvčí

Co za vyhazovem Vrabcové z rozpočtové organizace města přesně stojí, ředitel zoo Roman Končel nekomentoval. S médii nekomunikuje, nezvedá telefony a neodpovídá na e-maily ani SMS.

„Dostala jsem dnes od pana ředitele výpověď. Ústně mi nebylo řečeno proč. Napřed mne písemně odvolal a vzápětí mi dal výpověď, asi pro nadbytečnost,“ uvedla Vrabcová v pátek pro Deník. MF DNES se ji pokoušela kontaktovat marně.

Vedle mluvčí Vrabcové skončila ve své funkci i hlavní zooložka ústecké zahrady Petra Padalíková.

„Poslední personální kroky – neodůvodněná a nečekaná okamžitá výpověď paní Vrabcové a předání odvolání z funkce paní Padalíkové, která je momentálně na rodičovské dovolené, osobně v neděli večer u ní doma, považuji za lidsky, odborně a právně jen těžko obhajitelné. Nezvané návštěvy u lidí doma připomínají totalitní praktiky a pan ředitel by je měl neprodleně veřejně obhájit,“ sdělila lídryně opozičního PRO! Ústí Karolina Žákovská.



Podle ní nejsou odvolání a výpověď Vrabcové vůbec transparentní.

„Mlčení pana ředitele v této věci jen posiluje pochybnosti o jeho schopnostech zoo kvalitně vést. Zejména se ale zdá, že způsob, kterým ukončil s paní Vrabcovou pracovní poměr, je v rozporu se zákoníkem práce,“ podotkla Žákovská.

„Připomeňme, že to pan ředitel udělal už jednou, zaměstnanec si to nenechal líbit a u soudu dosáhl (zatím nepravomocně) zrušení výpovědi. Soudní spor s tímto zaměstnancem už stál zoo, potažmo nás Ústečany, na nákladech právního zastoupení více než 200 tisíc korun,“ připomněla Žákovská případ Martina Trnovce.

Bývalý vedoucí provozního útvaru zoo dostal v roce 2017 bleskovou výpověď poté, kdy upozorňoval na nepravosti v zoologické zahradě. Soud mu dal následně za pravdu.

Podle zdroje MF DNES může za výpovědí pro Věru Vrabcovou stát nedávná kauza mrtvé nosorožčí samice Zamby. O tělo totiž projevilo zájem ústecké muzeum. Muzejníci tvrdí, že byli s vedením zoo už delší dobu domluvení, že ho získají.

Po úmrtí nosorožce ale muzeum nikdo nekontaktoval a vedení zahrady se naopak dohodlo na předání uhynulého zvířete do zoo v Protivíně, kde už mají vystavené samce Dana a samici Sašu, kteří pocházejí rovněž z ústecké zoo.

Výpověď přišla po schůzce ředitele s náměstkyní primátora

Není přitom tajemstvím, že Vrabcová v minulosti s ústeckým muzeem spolupracovala. „Pravděpodobně se nyní ředitel Končel snaží zbavit všech lidí, kteří jsou na muzeum nějakým způsobem napojení,“ míní zdroj, jenž je s děním uvnitř zoo dobře obeznámen.

Ústecký deník ve svém pátečním článku zmínil, že Vrabcová dostala výpověď poté, kdy se Končel vrátil ze schůzky s náměstkyní primátora Věrou Nechybovou (UFO). Ta se však proti tomuto spojení ostře ohradila.

„Personální záležitosti jsou zcela v kompetenci ředitelů příspěvkových organizací. V minulosti jsem nikdy, a to ani v pozici primátorky, do jejich personálních záležitostí nezasahovala. Tohle mě opravdu nadzvedlo a absolutně to odmítám. Jestli chcete znát důvody, zeptejte se přímo pana ředitele,“ sdělila MF DNES Nechybová.

Najít vazby mezi hnutím UFO a zoologickou zahradou však podle Žákovské není složité. „Nemohu říct, zda odvolání proběhlo ‚na objednávku‘ paní Nechybové. Pokud ale bezprostředně před ním proběhla mezi ní a ředitelem Končelem schůzka, nepochybuji, že o tom spolu mluvili a výpověď paní Vrabcové posvětila,“ uvedla Žákovská.

„Vliv hnutí UFO na ústeckou zoo je evidentní, dlouholetý veterinář a bývalý ředitel zoo pan Poživil s ním dlouhodobě úzce spolupracuje, dokonce za něj kandidoval v loňských komunálních volbách,“ připomněla opoziční zastupitelka.