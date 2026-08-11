Politická „krádež“. Partajím z Chomutova vzali názvy, jedna „putovala“ do Kralup

V prvním případě byl oním registrujícím dosud neúspěšný kandidát do chomutovského zastupitelstva, ve druhém dokonce uchazeč do zastupitelstva v Kralupech nad Vltavou ve Středočeském kraji.
„Je to jednoznačně snaha nás poškodit a pokus vyřadit nás z voleb,“ přiblížil Petr Troníček z původního Lepšího Chomutova. Lídr kandidátky Jan Rödling z původního hnutí PRO Chomutov to přirovnal k mafiánským praktikám z 90. let.
Obě uskupení tak musela narychlo přejmenovat své kandidátní listiny, aby se vůbec mohla říjnových voleb zúčastnit. Pokud by tak neučinila, mohla by být vyřazena. Rödlingovo hnutí tak nově kandiduje pod hlavičkou JsmePRO! Chomutov, Lepší Chomutov oznámí své jméno tento týden.
K zápisu na oficiální seznam politických stran Hnutí PRO Chomutov a Lepší Chomutov došlo v červenci v rozmezí dvou dnů. Tím byla zajištěna možnost kandidovat ve volbách a obě uskupení tak získala i větší právní jistotu v případném sporu o název kandidátky.
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Předvolební bizár v Chomutově. Opozičnímu hnutí někdo po 16 letech ukradl název
Registrace politické strany přitom není úplně snadnou záležitostí. Žadatel musí mimo jiné předložit stanovy a petici s nejméně tisícovkou podpisů lidí, kteří se založením nové strany či hnutí souhlasí. „Oba politické subjekty splnily podmínky dané zákonem pro registraci, a byly tak zapsány do Rejstříku politických stran a politických hnutí,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.
První přišel o značku PRO Chomutov. Pod tímto názvem přitom funguje v místě už 16 let. V roce 2014 uskupení, které sdružuje nezávislé a kandidáty dalších stran, chomutovské volby vyhrálo, uspělo i o několik měsíců později v opakovaných volbách. Jejich tehdejší lídr Daniel Černý se stal primátorem. Před čtyřmi lety ve volbách skončilo druhé, přesto se šesti zastupitelskými mandáty zamířilo do opozice. Za celou dobu si o registraci na ministerstvu nepožádalo, vystupovalo jako volné uskupení.
A právě toho nový hráč využil. Předsedou nově registrované strany Hnutí PRO Chomutov je Petr Veverka, chomutovský neúspěšný kandidát z několika minulých voleb a člen městské komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj, kam byl nominován SPD a PRO (strana Jindřicha Raichla – pozn. red.).
„Šestnáct let zde působilo uskupení PRO Chomutov, ale za celou tuto dobu nebylo schopno udělat ani základní krok – založit a zaregistrovat vlastní politické hnutí. Pokud někdo není schopen převzít odpovědnost ani za vlastní politickou značku, jak chce nést odpovědnost za řízení statutárního města?“ řekl iDNES.cz Veverka.
Odmítl, že jde o snahu několik let fungující uskupení poškodit. „Využili jsme zákonnou možnost založit politické hnutí a splnili jsme všechny zákonné podmínky,“ poznamenal.
V říjnu bude usilovat o hlasy voličů. Veverka potvrdil, že Hnutí PRO Chomutov podalo kandidátní listinu. Jména kandidátů zveřejní po dokončení registračního procesu kandidátky. Magistrát na to má čas ještě dva týdny.
Adresu si strana napsala do stejného domu, kde sídlí jiné politické uskupení, a to Chomutovská koalice. Její lídr Jiří Richter uvedl, že byl překvapený, když to zjistil. „Jsme tam v nájmu, takže to nemůžu ovlivnit,“ sdělil s tím, že mu vadí, že je takto s Hnutím PRO Chomutov spojovaný. Připustil, že Veverku zná z městské komise, ale přátelé prý nejsou.
Z Lepšího Chomutova je Změna pro Kralupy
Divočejší příběh se odehrává kolem strany Lepší Chomutov. Jejím předsedou je Telman Nersisjan z Kralup nad Vltavou. Ten nejdříve do telefonu řekl, že žádost o registraci nepodával a že se stal předsedou až po zaregistrování strany.
Později v e-mailu popsal, že před několika týdny opustil kralupskou buňku ODS a narychlo sháněl právní cestu, jak postavit kandidátku v Kralupech nad Vltavou.
„Na poslední chvíli jsem využil možnosti převzít nově vznikající lokální politické hnutí z jiného města, kde od záměru kandidovat pod vlastním subjektem upustili,“ popsal neobvyklý, zhruba 80kilometrový politický transfer. Ovšem, od koho z Chomutova stranu a název Lepší Chomutov převzal, ani po opakovaných dotazech nesdělil.
Krátce po zaregistrování strany Lepší Chomutov požádal Nersirsjan ministerstvo vnitra o úpravu názvu na Změna pro Kralupy. Resort přejmenování strany provedl.
Termín pro podání kandidátních listin vypršel v úterý 4. srpna. V Chomutově se chce o hlasy voličů ucházet jedenáct volebních stran a hnutí. Registrační úřad na magistrátu nyní zkoumá, zda podané kandidátní listiny obsahují všechny náležitosti, a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad. O registraci rozhodne 22. srpna.