„Podle dosavadních zjištění měl v případu sehrát hlavní roli osmačtyřicetiletý muž z Teplicka. Ten měl ve spolupráci s dalšími dvěma muži, sedmačtyřicetiletým mužem z Mostecka a pětadvacetiletým mužem z Chomutovska, ‚náborovat voliče‘, a sice osoby ochotné si změnit trvalé bydliště do obce, kde mohly ovlivnit výsledek komunálních voleb,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš.
„Dle našich informací každý takto ‚znáborovaný volič‘ mohl oslovit další osoby ze svého okolí a přidat je do rozšířené sítě zmanipulovaných osob,“ doplnil Mareš.
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Volby na severu Čech: Podnikatel přihlásil do své ruiny desítky lidí, hlasovat nepřišli
Vyšetřovatelé dosud zadokumentovali několik případů, při nichž obvinění zajišťovali přepravu těchto lidí na obecní úřad za účelem změny trvalého pobytu. Dělo se to těsně před komunálními volbami, které se letos konaly 9. a 10. října.
K samotnému hlasování za úplatu ale nakonec podle policistů nedošlo.
Krátce před volebním víkendem se Chožov rozrostl o 33 nových obyvatel. Trvalé bydliště si nahlásili do polorozpadlého a neobyvatelného vesnického statku ve Třtěně – vísce, která pod Chožov administrativně spadá. Starosta Jaroslav Koubek (Sdružení nezávislých kandidátů) to spojoval se snahou podpořit kandidující subjekt Lepší venkov, všech osm jeho kandidátů mělo trvalé bydliště právě na zmíněné adrese.
Majitelem památkově chráněného objektu je podnikatel Ivo Diviš. On sám nekandidoval, ale na kandidátce byli členové jeho rodiny a známí.
Nově přihlášení voliči tedy nakonec v Chožově do volební místnosti nedorazili. „Domnívám se, že je odradil zájem médií a přítomnost policistů,“ uvedl během volebního víkendu starosta Koubek. Právě jeho kandidátka byla vítězná.
Zda v případu skutečně jde o Chožov a zda je mezi obviněnými Diviš, policisté nekomentovali. Kontaktovat přímo podnikatele se redakci iDNES.cz nepodařilo.
Tři trestně stíhaní muži byli každopádně obviněni z maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Za to hrozí až tříleté vězení.
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8. října 2026