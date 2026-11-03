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Hlasování ve volbách do zastupitelstva Moldavy je neplatné, rozhodl soud

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  12:25aktualizováno  12:41

Komunální volby v Moldavě na Teplicku. Vyškrtnutí voliči se domáhali práva hlasovat. Přivolali policii. (9. října 2026) | foto: ČTK

Ústecký krajský soud prohlásil hlasování ve volbách do zastupitelstva Moldavy na Teplicku za neplatné. Nezákonné bylo podle soudu to, že někteří voliči nebyli připuštěni k hlasování. Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce. Starosta krátce před hlasováním nechal vyškrtnout ze seznamu voličů 22 lidí s odůvodněním, že v obci nežijí. Volby se tak budou muset opakovat.

Moldavy se týkaly dvě stížnosti na komunální volby. Ty v malé obci u hranic s Německem vyhrálo uskupení Moldava pro život současného starosty Davida Leitermanna.

Několik z lidí vyškrtnutých ze seznamu voličů se poté obrátilo na soud, který u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni, dalších 17 návrhů zamítl. Na soud se obrátily SNK a Hlas obce.

Moldava pro život získala ve volbách konaných 9. a 10. října pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, SNK a Hlas obce mají po dvou. Platných hlasů pro SNK bylo 248 a pro Hlas obce 175. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala.

V Moldavě v Krušných horách se po volbách před čtyřmi lety hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo. Na zveřejnění usnesení soudu upozornily Seznam Zprávy.

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