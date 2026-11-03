Hlasování ve volbách do zastupitelstva Moldavy je neplatné, rozhodl soud

Moldavy se týkaly dvě stížnosti na komunální volby. Ty v malé obci u hranic s Německem vyhrálo uskupení Moldava pro život současného starosty Davida Leitermanna.
Několik z lidí vyškrtnutých ze seznamu voličů se poté obrátilo na soud, který u dvou z nich uznal, že mají být do seznamu doplněni, dalších 17 návrhů zamítl. Na soud se obrátily SNK a Hlas obce.
Moldava pro život získala ve volbách konaných 9. a 10. října pět mandátů v devítičlenném zastupitelstvu, SNK a Hlas obce mají po dvou. Platných hlasů pro SNK bylo 248 a pro Hlas obce 175. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala.
V Moldavě v Krušných horách se po volbách před čtyřmi lety hlasování z rozhodnutí soudu opakovalo. Na zveřejnění usnesení soudu upozornily Seznam Zprávy.
|
Soud zrušil vyškrtnutí voličů v Moldavě. Na úřadě mají pobyt už roky, zdůvodnil