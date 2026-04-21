To je ale slepenec. V Ústí půjde do voleb „megakoalice“, program napíšou lidi

Koalici tvoří PRO!Ústí, Česká pirátská strana, Strana zelených, STAN, TOP 09, Ústecké fórum občanů (UFO) a Naše Česko. Jejím lídrem je Tomáš Vohryzka, ředitel Městských služeb v Ústí nad Labem.
„Ústí není hnusné město. Je to město, o které se léta nikdo nestaral. Ale to se dá změnit,“ uvedl Vohryzka v rámci svého projevu. „Když jste někde doma, chcete se o to starat. Posledních pět let vedu městské služby a vím, jaký je rozdíl mezi místem, které chátrá, a místem, do kterého se dá energie,“ řekl.
Součástí zahájení kampaně bylo představení projektu nazvaného Ústecké jaro. Koalice plánuje během deseti týdnů uspořádat dvacet setkání s obyvateli v různých částech města. Cílem je podle jejích zástupců sběr podnětů, které se mají promítnout do výsledného volebního programu.
„Přijedeme za vámi, budeme poslouchat, co vás pálí. Na základě toho vznikne volební program – program, který napíšou Ústečané,“ popsal Vohryzka.
Na dotaz ke své kandidatuře uvedl, že ho přesvědčilo především spojení více politických subjektů. „Přesvědčilo mě to, že se spojilo tolik demokratických stran a vidí ten problém, že město nevzkvétá,“ poznamenal.
Zároveň odmítl, že by kampaň měla být postavená na útocích vůči současnému vedení města. „Nechceme se opírat do historie a útočit na někoho. Chceme objet Ústí, zeptat se lidí, co je trápí, a představit program,“ podotkl. Dodal také, že se neobává, že by jeho kandidatura narušila fungování městských služeb.
Složení kandidátky zatím koalice finalizované nemá. „Koaliční smlouva je podepsaná teprve krátce. Koordinační rada zvolila lídra a o dalších jménech budeme ještě jednat,“ uvedl Vohryzka. Doplnil, že vedle kandidátů jednotlivých stran počítá koalice také se zapojením nezávislých osobností z města.
K otázce samotného názvu koalice a možné ztráty identity ve městě už roky známého hnutí PRO!Ústí se vyjádřila jeho lídryně Jana Kočárková Maredová. Obavy z oslabení zavedené značky odmítla. „Nemyslím si, že to bude na škodu. Tohle je ojedinělá spolupráce v Ústí nad Labem a všem subjektům jde o jedno – aby se ve městě dobře žilo a vzniklo vedení, které ho bude rozvíjet a investovat na správných místech,“ uvedla.
Podle ní má společná kandidatura přednost před samostatnou identitou jednotlivých subjektů. „Jsme sedm subjektů a bereme to jako velkou týmovou spolupráci. Kandidátka bude postavená na osobnostech a lidech, kteří už pro město něco udělali a chtějí v tom pokračovat,“ doplnila.
|
Do koalice se zapojili také zástupci nově vznikajících politických subjektů. Jedním z nich je Jan Beneš z hnutí Naše Česko, které letos založil jihočeský hejtman Martin Kuba po svém odchodu z ODS. Beneš svou účast vysvětluje občanskou motivací. „Je to motivace zespodu,“ uvedl.
Po skončení série setkání plánuje koalice Jedno Ústí uspořádat veřejnou debatu, na jejímž základě chce dokončit svůj volební program. Ten má podle jejích zástupců vznikat právě na základě podnětů od obyvatel města.
V Ústí nad Labem vyhrálo poslední komunální volby hnutí ANO, které se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. V opozici je kromě PRO! Ústí ještě ODS, Vaše Ústí a UFO.