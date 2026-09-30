V ústecké politice jste už dlouho a za tu dobu jste zažil několik různých koalic. Když porovnáte tehdejší politiku s tou dnešní, jsou podle vás dnešní politici schopnější, nebo se jen změnily kulisy?
Změnilo se toho docela dost. Já jsem začínal s politikou v roce 1997 a skončil s ní v roce 2015 a už jsem ani neuvažoval, že bych se do ní vrátil. Pak mi ale začaly některé věci vadit, ať už to, co se děje v Evropské unii, nebo v České republice. Do politiky jsem se vrátil v roce 2022 jako člen strany PRO Právo Respekt Odbornost. Dnešní politika mi připadá mnohem surovější a vulgárnější. Jak zhrubla společnost, tak zhrubli i politici. Velmi negativní vliv na to mají sociální sítě. Anonymita způsobuje, že lidé, kteří by se vám normálně neodvážili podívat do očí, jsou na sociálních sítích nezměrní hrdinové.
Změnily se bohužel i politické strany. Já třeba vůbec nepoznávám dnešní ODS. My jsme s nimi byli v Ústí v koalici. Vždy měli své kauzy, ale připadalo mi, že měli normální názory. To se podle mého názoru dnes vůbec nedá říct.
V roce 2002 jste v souvislosti s evakuací Romů po povodních označil jejich přítomnost ve městě za „druhou živelnou katastrofu“. S odstupem více než dvaceti let byste dnes použil stejná slova? A změnil se podle vás za tu dobu problém sociálně vyloučených lokalit?
Tehdy jsem tím nemyslel pouze Romy, ale především tu skupinu lidí, která si nevážila pomoci, která jim byla poskytnuta. Za tím, co jsem tehdy řekl, si stojím i dnes. Musím říci, že jsem byl tehdy velmi spokojen, jak rychle a relativně spořádaně evakuace proběhla a jak dobře byli lidé zabezpečeni. Samozřejmě nebyli obslouženi jako v hotelu, ale bylo jim poskytnuto kvalitní jídlo, pití a ubytování. Věděl jsem, jak někteří z nich žili, a proto mi tehdejší stížnosti na nedostatek komfortu přišly velmi podivné. Problém sociálně vyloučených lokalit podle mě za tu dobu rozhodně nezmizel. Na druhou stranu hodně občanů našeho města se zapojilo do pomoci strádajícím a za to jim patřil a patří velký dík.
Komunální volby v Ústeckém kraji
kandidáti v okresních městech
V minulosti jste byl součástí vedení města, dnes kandidujete s novým politickým uskupením. Když jste měl možnost věci ovlivňovat přímo, co se vám nepodařilo prosadit a dnes toho litujete?
Na ta dvě volební období vzpomínám vcelku dobře. Samozřejmě to nebylo jednoduché. V prvním období jsem byl v zastupitelstvu města za Unii svobody, která se odštěpila od ODS. Do ODS bych nikdy nevstoupil, Unie svobody se mi tehdy zdála jako lepší varianta. Bohužel se to vůbec nepotvrdilo. Po kauzách kolem ministra Němce, zde v Ústí nad Labem problematika ulice Matiční, jsem od nich rychle odešel. Potom jsem až do konce svého tehdejšího politického působení byl členem Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu.
Myslím, že se za nás město docela rozvíjelo. Proběhla rekonstrukce areálu Větruše, letního kina a já měl jako člověk zodpovědný za školství na starosti také sportovní areály u základních škol. Vznikla celá řada školních hřišť. Obchodní centrum Forum také vzniklo za nás. Naopak spokojený určitě nejsem příliš s privatizací bytového fondu. Tam jsem hodně narážel na kolegy z ODS, kteří měli jinou představu, a jejich síla byla větší než naše. Navíc se tyto věci řešily zejména na obvodech, takže můj dosah tam byl umenšen.
Do budoucna je podle mě velkým úkolem racionalizace městské správy. Ústí má méně obyvatel než v devadesátých letech a je potřeba se zamyslet nad tím, jak správu města zefektivnit. To bude podle mě jeden z úkolů nové politické garnitury.
|
Větruše v Ústí vděčí za záchranu občanům. Rekonstrukce stála 130 milionů
Vaše současná kandidátka spojuje PRO a Stačilo! Co bylo při rozhodování o této spolupráci důležitější – společný program pro Ústí, nebo snaha vytvořit silnější politickou alternativu?
Původně jsme chtěli spojit všechny vlastenecké síly – SPD, Trikolóru, Přísahu, Motoristy, nás a Stačilo! Bohužel jsme se s některými stranami lidsky nepotkali. Asi to tak někdy prostě je.
Se Stačilo! jsme se naopak lidsky a programově potkali. Nemyslím si, že by v komunální politice šlo o nějakou velkou ideologii. Samozřejmě jsme rozdílné politické subjekty, máme různé názory, ale našli jsme k sobě cestu. Sestavování kandidátky proběhlo v naprostém klidu a pohodě a s kolegy ze Stačilo! se mi spolupracuje velmi dobře. Zatím tu spolupráci hodnotím pozitivně.
Stačilo! je celostátně spojované především s kritikou vlády, Evropské unie nebo války na Ukrajině. Mají podle vás taková témata vůbec místo v komunální kampani v Ústí?
Určitě ne v tom smyslu, že by to měla být hlavní témata komunální kampaně. Samozřejmě se nás ale dotýkají. Ať už kvůli zdražujícím se pohonným hmotám, nebo tomu, že se nedostává peněz, které se posílají jinam. A není to jen Ukrajina, zbrojení v rámci NATO, ale i množství šílených nápadů představitelů Evropské unie, které členské státy stojí velké peníze, ale rozvoji jednotlivých států rozhodně nepomáhají. EU by se měla transformovat do podoby, v jaké začínala – tedy Evropského hospodářského společenství. Státy EU by měly spolupracovat v průmyslu a obchodu, ale neměl by nám nikdo zvenčí říkat, jak máme žít. To mi na Evropské unii velmi vadí. Ta provázanost je samozřejmě velká, protože česká legislativa je dnes z velké části tvořena a ovlivněna legislativou Evropské unie.
My se ale chceme věnovat především komunálním problémům a dalšímu rozvoji města. Máme pocit, že se Ústí nad Labem v poslední době příliš nerozvíjelo. Kampaň chceme vést pozitivně, s důrazem na rozvoj města a bezpečnost jeho obyvatel. Ústí má dlouhodobě problém s bezpečností, sociálně vyloučenými lokalitami a bydlením.
Tomáš Jelínek (60 let)
● Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem.
● V ústecké politice působí od roku 1997, dvě volební období byl náměstkem primátora. Později pracoval ve zdravotních pojišťovnách, dnes jako OSVČ.
● Více než 50 let hraje basketbal, dnes za Slunetu Ústí nad Labem. Mezi jeho záliby patří také cestování, turistika a zahradní železnice.
● Je ženatý a má jednu dceru.
Myslíte, že město by některé věci mělo řešit podstatně tvrději?
Myslím si, že dostatečně důrazné není. Je to vidět. Bezpečnost je jeden z největších problémů, který obyvatele města trápí. Je potřeba dostat městskou policii ve spolupráci se státní policií více do ulic. Máme problémové lokality a bohužel se to týká i centra, například Hrnčířské ulice a okolí OC Forum, dále zejména Předlic nebo Mojžíře, a tam je potřeba zaměřit zvýšenou pozornost. Nestačí se někde mediálně předvádět, ale je potřeba skutečně konat.
Další problémovou oblastí je úklid města. A zase jsme u toho, že něco dělají obvody a něco magistrát. Někdy se odpovědnost přehazuje jako horký brambor. Chtěli bychom dosáhnout toho, aby občan, když zavolá na město kvůli nepořádku nebo jinému problému, nezůstal bez odpovědi. Jeho podnět by se měl začít řešit a hlavně by se měl vyřešit.
|
„Takhle voní beznaděj.“ Německé reportéry šokovala ústecká čtvrť Předlice
Ústí má univerzitu, průmysl i výhodnou polohu, přesto se potýká s odlivem lidí. Co podle vás městu nejvíc brání v tom, aby se tento trend konečně obrátil?
Ten odliv je docela velký. Když jsem končil jako náměstek primátora, mělo Ústí kolem 97 tisíc obyvatel, dnes má lehce přes 90 tisíc. To je skutečně dramatický odliv. Bohužel se změnilo i sociální složení obyvatelstva.
Zaplať pánbůh za univerzitu. Já bych ale chtěl, aby se více zaměřila na to, čím byl tento kraj pověstný – na průmysl a hospodářství. Když dnes sleduji počínání UJEP, mám pocit, že se o ní ví především kvůli některým politologům, sociologům a podobným oborům. Já bych raději viděl větší důraz na obory spojené s hospodářstvím, průmyslem a novými technologiemi. Samozřejmě také na ekologii, protože ta s tím jde ruku v ruce. Ekologii si ale nepředstavuji tak, jak nám ji podsouvá Evropská unie. Ekologie nemůže jít proti rozvoji našeho regionu a města, ale naopak s ním být v souladu.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jaký volební zisk očekáváte a s kým byste vstoupili případně do koalice ve vedení města?
Jsme si vědomi, že jsme koaliční subjekt, který vznikl před těmito volbami, takže nemáme žádnou velkou historii. Máme ale na kandidátkách lidi, kteří už v minulosti kandidovali, včetně mě, a vešli již v určitou známost. Nevím, jestli existují relevantní volební průzkumy přímo pro Ústí nad Labem. Já jsem zatím žádný neviděl. Chceme samozřejmě získat takový volební výsledek, který nám umožní být aktivní při prosazování našich myšlenek v zastupitelstvu města a městských obvodů. Nechceme být v zastupitelstvu jen do počtu. Co se týče případné povolební koalice, nechci se teď vůči nikomu vymezovat. Karty rozdají voliči. Uvidíme, jaká bude účast a jaké budou výsledky jednotlivých kandidujících stran, hnutí a koalic. Nechci si proto teď zavírat vrátka před nikým. V komunální politice podle mě nejde tolik o velkou politiku nebo ideologii, ale především o rozvoj města.
Nedá mi to, abych se nezeptala. Váš šéf Jindřich Rajchl účinkoval v pornofilmu. Vysvětlil vám, politickým kolegům, tuhle svou „hereckou epizodu“?
Já jsem se ho na to neptal a přiznám se, že mě to ani nezajímalo. Považuji to za zasahování do soukromí a soukromí je dle mého názoru nedotknutelné, a tak k tomu přistupuji. A stejně bych se vyjádřil na podobný dotaz i k politikovi z opačného názorového spektra. Nadále si Jindřicha Rajchla vážím jako člověka, který vede naši stranu. Považuji ho za skvělého řečníka, který je vždy vybaven argumenty, a jsem rád, že je naším předsedou.