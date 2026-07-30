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Předvolební bizár v Chomutově. Opozičnímu hnutí někdo po 16 letech ukradl název

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  10:54

Centrum Chomutova | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Největší opoziční hnutí PRO Chomutov, které funguje 16 let, zjistilo, že někdo registroval na ministerstvu vnitra pro říjnové komunální volby hnutí pod stejným názvem. Vlastní název kandidátky proto pozmění.

„Je to evidentní snaha nás poškodit před volbami. Jsou to mafiánské praktiky z 90. let, které se v Chomutově bohužel stále používají. Nicméně naši voliči se bát nemusejí, kandidátku jsme podali navzdory téhle komplikaci a kandidovat budeme,“ uvedl zastupitel a lídr kandidátky Jan Rödling z původního hnutí PRO Chomutov.

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Podle rejstříku ministerstva vnitra si někdo PRO Chomutov zaregistroval 20. července 2026. Na registraci jsou potřeba tři lidé a tisíc podpisů.

„Když jsme to zjistili, raději jsme trochu pozměnili název kandidátky. Místo PRO Chomutov se jmenujeme JsmePRO! Chomutov. Chtěli jsme se tak vyhnout problémům při možné registraci do komunálních voleb. Je totiž možné, že by úřad naši kandidátku pod tímto názvem nepřijal nebo by registrátor falešného hnutí mohl kandidaturu napadnout soudně, aby nás vyšoupl z voleb,“ řekl dále Rödling.

Voliči najdou lidi známé z veřejného života či zastupitelstva pod trochu změněným názvem. JsmePRO! Chomutov kandiduje jako sdružení nezávislých kandidátů a politických stran a hnutí JsmePRO!, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a Zelení.

Falešné PRO Chomutov je podle Rödlinga registrováno z místa jednoho domu v Hálkově ulici. Podobné „ukradení názvu“ podle něj řeší i další uskupení, které v Chomutově kandiduje. Původní volební strana PRO Chomutov kandiduje do voleb v Chomutově od roku 2010. Vždy dosáhla dvouciferného výsledku, jednou volby vyhrála.

Volby v roce 2022 vyhrálo v Chomutově hnutí ANO, které se domluvilo na pokračování koalice s Novým Severem. Nepřizvalo do ní už KSČM. V křesle primátora zůstal tehdejší lídr ANO Marek Hrabáč. V srpnu 2024 ho zadržela policie a obvinila ho v souvislosti s machinacemi s veřejnými zakázkami a ANO ho vyloučilo ze strany.

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Primátorem se pak stal Milan Petrilák z ANO, který v červnu 2025 odstoupil z funkce po zveřejnění informací o jeho obchodu s čínskými stroji na výrobu respirátorů z doby pandemie covidu-19. Následně vedení ANO vyzvalo k rezignaci radní zvolené za tuto stranu. Ti tak neučinili a buňka ANO v Chomutově zanikla. Od loňského září je primátorem Milan Märc z hnutí Nový Sever.

V roce 2015 se volby v Chomutově kvůli kupčení s hlasy opakovaly.

Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.

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