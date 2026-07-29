Konec roku? Kdepak. Otevření klíčového mostu v Ústí odsouvají technické potíže

Podle stavbyvedoucího Jana Ekrta z firmy Strabag, která práce provádí, už dělníci dokončili výměnu ocelové konstrukce a nyní pracují na betonáži mostovky. Poté budou pokračovat dokončením předpolí mostu a železobetonové části mostovky nad protipovodňovou vanou. „Potom už jenom taková ta ‚hezká práce‘ – izolace, asfalty, zábradlí a dokončení nátěrů,“ popsal Ekrt.
|
OBRAZEM: Extrémně náročný projekt. Oprava mostu v Ústí dává stavbařům zabrat
Z původního mostu podle něj zůstaly pouze oblouk a hlavní stojky. „Vše se musí pískovat, metalizovat a na to přijde nový antikorozní nátěr,“ doplnil Ekrt s tím že na stavbě se denně pohybuje zhruba 50 až 60 dělníků.
Nový termín znovuotevření momentálně hledá Ústecký kraj se zhotovitelem. „Ústecký kraj jedná se zhotovitelem o možnosti úpravy harmonogramu stavby kvůli nepředvídatelným technickým komplikacím. Až bude situace vyjasněná a projednaná se všemi dotčenými stranami, bude o závěru Ústecký kraj spolu se zhotovitelem informovat, a to nejpozději do konce srpna,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.
Změna harmonogramu překvapila ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO). Město podle něj zatím o jeho změně nedostalo žádné oficiální informace.
„Bral jsem termín 31. prosince letošního roku jako nepřekročitelný kvůli čerpání dotačních prostředků. Trošku mě zaráží, že je možné je čerpat i v delším období. Patrně se podařilo kraji s poskytovatelem dotace domluvit, že lze termín prodloužit,“ řekl.
Stavba podle posledního platného dodatku ke smlouvě vyjde na 688 milionů korun. Ústecký kraj má na projekt přislíbenou dotaci od EU ve výši půl miliardy korun, jejíž čerpání by podle mluvčí Fraňskové nemělo být posunutím termínu ohroženo.
Most byl postaven v letech 1934 až 1936. Poslední velkou obnovou prošel v letech 1993–94. Kvůli špatnému technickému stavu byl v roce 2022 uzavřen pro vozy MHD. Práce na kompletní rekonstrukci mostu začaly loni na konci dubna po několikaměsíčních přípravách, které zahrnovaly kácení stromů a budování provizorní lávky pro pěší a cyklisty. Most je během opravy kompletně uzavřen.
|
23. května 2026