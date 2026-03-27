Bude připomínat rybí ocas. Stavaři usazují komín k nové spalovně u Mostu

Do Komořan nedaleko Mostu přijel náklad se třemi díly komína budoucí spalovny odpadu. Pomocí jeřábů je stavaři v následujících třech dnech usadí. Komín bude vysoký 75 metrů. Komínovou konstrukci doplní motiv ryby, který na plášť zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) navrhli architekti. Roční kapacita spalovny bude 150 tisíc tun. Zkušební provoz se spustí v listopadu.
Dělníci usazují za pomoci jeřábů první ze tří částí komínu spalovny odpadu...

Dělníci usazují za pomoci jeřábů první ze tří částí komínu spalovny odpadu společnosti United Energy. (27. března 2026) | foto: ČTK

Dělníci skládají za pomoci jeřábů druhou ze tří částí komínu spalovny odpadu...
Dělníci usazují za pomoci jeřábů první ze tří částí komínu spalovny odpadu...
Nákladní automobil přiváží druhou ze tří částí komína spalovny odpadu...
Dělníci skládají za pomoci jeřábů druhou ze tří částí komínu spalovny odpadu...
Komín je jednou z posledních částí technologie spalovny, která ještě na stavbě chyběla. Rozdělen je na tři části o délkách 23, 24 a 28 metrů a průměrné hmotnosti 23 tun. Základovou patku, která ukrývá skoro 16 tun ocelové výztuže a bezmála 150 metrů krychlových betonu, už dříve stavaři připravili. Váží 388 tun.

Dělníci usazují za pomoci jeřábů první ze tří částí komínu spalovny odpadu společnosti United Energy. (27. března 2026)
Dělníci skládají za pomoci jeřábů druhou ze tří částí komínu spalovny odpadu společnosti United Energy. (27. března 2026)
Dělníci usazují za pomoci jeřábů první ze tří částí komínu spalovny odpadu společnosti United Energy. (27. března 2026)
Nákladní automobil přiváží druhou ze tří částí komína spalovny odpadu společnosti United Energy. (27. března 2026)
„Patka musí odolat vodorovné síle 8,5 tuny v koruně komína. Když se do 75 metrů vysoké konstrukce opře vítr, základ ji musí udržet nekompromisně svisle v ose. Celou konstrukci udrží u země 36 masivních kotvicích šroubů,“ uvedl vedoucí projektu ZEVO Michal Urban.

Svými vlastnostmi komín podle Urbana odpovídá nejpřísnějším požadavkům na ekologický provoz. Má i funkci estetickou. Při navrhování teplárny přišli architekti s myšlenkou, že by spalovna svým tvarem a pláštěm mohla připomínat obrys ryby. Její pomyslnou hlavu tvoří nájezdové rampy pro vozy s odpadem, trup zvýrazňují barevné prvky na opláštění budovy. Komínová konstrukce pak svým tvarem připomíná rybí ocas.

Zařízení bude zpracovávat komunální odpad z regionu. Nebezpečný odpad zpracovávat nebude. „Pro detekci například radioaktivního odpadu bude sloužit speciální příjezdová brána, která má patřičné senzory. Pokud zachytí radiaci, bude takové vozidlo ihned odstaveno a přivoláni specialisté pro nakládání s nebezpečnými odpady,“ uvedl ředitel United Energy Milan Boháček.

Jak se bude spalovat odpad u Mostu. Přikládání jeřábem i kontroly radiace

Další součástí nové teplárny bude takzvaný bunkr, tedy betonový zásobník na odpad. Bude uzavřen v betonovém plášti a ohromný jeřáb s rozpětím drapáků až čtyři metry v něm bude pravidelně odpad mísit a přikládat prostřednictvím obří násypky přímo do kotle. Odsáváním vzduchu zde bude udržován podtlak tak, aby se ven nešířil nepříjemný zápach.

Součástí bunkru budou vodní děla, která se spustí v případě zahoření. Pro spalovny jsou podmínky provozu podle ředitele velmi přísné. „Nová spalovna bude na desetinách emisních limitů co stávající teplárna,“ uvedl Boháček. Využitím odpadu teplárna ušetří okolo 120 tisíc tun hnědého uhlí za rok.

Náklady na výstavbu teplárny jsou přes pět miliard korun. Polovinu pokryje firma z holdingu Daniela Křetínského z modernizačního fondu.

