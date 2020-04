Ztráty v dopravě budou v desítkách milionů, říká náměstek ústeckého hejtmana

Za krajské peníze s partnerkou do Vietnamu Jaroslav Komínek byl členem pětičlenné krajské delegace, která ve druhé polovině února vyrazila do Vietnamu. Podle dřívějších informací médií vyšla šestidenní cesta na bezmála 400 tisíc korun. Kritici to pokládají za vyhozené peníze. „Jednalo se o dlouhodobě plánovanou pracovní cestu, která se měla uskutečnit již v loňském roce a byla přeložena na letošní únor. Navázala na návštěvu představitelů kraje Kien Giang v roce 2017. Nyní se připravuje Memorandum o budoucí spolupráci, které bylo v plánu letos uzavřít. O tom, že spolupráce s Vietnamem může být prospěšná pro obě strany, svědčí i současná nezištná pomoc vietnamské komunity, které tímto děkuji,“ řekl k tomu Komínek. Ve skupině politiků a úředníků nechyběla ani opoziční krajská zastupitelka a starostka Jirkova Darina Kováčová z ANO, jež je Komínkovou partnerkou. „Své svědomí mám ohledně zahraniční cesty čisté, jsem členkou zahraniční komise kraje, cesta byla řádně schválena radou kraje a v souladu s platnými předpisy. Mluvím francouzsky, anglicky a trošku německy, s vietnamskou komunitou máme v našem okrese jako město velice dobré vztahy,“ napsala Kováčová na svůj Facebookový profil poté, co se cestou začala zabývat média.