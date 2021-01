Legendární kolesové parníky z Drážďan doplují letos až do Čech

Podle prvních plánů United Rivers by mohly parníky vyplout už na začátku května. Do konce září pak zřejmě chtějí zvládnout 21 cest z Königsteinu přes Bad Schandau a Hřensko do Děčína. Zájemci by si plavby mohli užít jednou denně od 2. do 15. května a od 27. září do 3. října.

Kvůli pandemii koronaviru ale stále není jasné ani to, kdy kolesové parníky znovu vyplují s cestujícími na palubě. V současnosti je jejich plavba úřady zakázána.



Záležet ovšem bude nejen na rozvolnění bezpečnostních a zdravotních opatření spojených s pandemií covid-19, ale také na výšce hladiny řeky Labe.



Saská paroplavba

Se svými devíti historickými kolesovými parníky postavenými mezi lety 1879 a 1929 představuje Saská paroplavební společnost nejstarší a největší flotilu kolesových parníků na světě. Kolesové parníky pocházející z 19. století mají status technické památky.

Pokladem flotily je parník „Diesbar“ z roku 1884, který je jako jediný ze saské flotily dodnes provozován s kotly na uhlí. Jeho parní stroj pochází z roku 1841 z parníku „Bohemia“.