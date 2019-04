Na taneční soutěži kolabovaly děti, zřejmě selhala vzduchotechnika

O události informoval web tn.cz.

„Ve čtvrtek tam došlo ke kolapsu asi sedmnácti dívek, o pět dívek se postarala před příjezdem záchranné služby městská policie. My jsme měli v péči celkem dvanáct dívek, z to šest jsme odvezli do nemocnice. Poslední informaci, co jsem měl, je, že jedno dítě ve čtvrtek večer zůstalo v nemocnici na pozorování,“ řekl iDNES.cz krajský mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.



Děti měly přehřáté organismy, proto kolabovaly. Podle mluvčího žádné z dětí nebylo v bezvědomí. Věk malých tanečníků odmítl komentovat.

Na místě mimo záchranářů byla i Městská policie Děčín, státní nebyla třeba. „Nám to ani nebylo nahlášeno, zjišťovala jsem to,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Jana Slámová.

Taneční soutěž pro děti se konala od čtvrtečních deseti hodin v basketbalové hale Armex Sportcentrum - Maroldovka Děčín a pokračovala i v pátek.



Dle webu tn.cz kolabovaly děti i druhý den. To ale mluvčí záchranky Voleník nepotvrdil.