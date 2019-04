Hala, kde při taneční soutěži kolabovaly děti, dostane novou klimatizaci

Na taneční soutěži, která se konala v závěru minulého týdne, začaly ve vydýchaném vzduchu některé tanečnice omdlévat (psali jsme o tom zde).

Kvůli množství účastníků a délce trvání od šesti ráno do pozdních večerních hodin totiž nestíhala dostatečně fungovat ventilace.

„Protože ke kolapsům soutěžících došlo v této hale již v minulosti, loni město pozvalo do haly odbornou firmu, která stávající vzduchotechniku z roku 2005 prohlédla. Vznikla studie na její nahrazení zcela novou klimatizací,“ sdělil MF DNES mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil s tím, že konkrétnější termíny dalších kroků nyní nelze uvést.

„Budeme se snažit najít peníze v rozpočtu,“ řekl náměstek primátora Jiří Anděl (ANO), který má na starosti městské finance. Právě o penězích mluvil minulý týden správce haly Vladimír Ebrt, když ho server iDNES.cz kontaktoval ohledně soutěže.

Řekl, že se už několik let usiluje o to, aby se se špatnou vzduchotechnikou začalo něco dít, ale vždy se narazilo na nedostatek peněz.

„Těžko předem odhadovat náklady, zpracování projektové dokumentace vyjde přibližně na půl milionu korun. Náklady na pořízení nové vzduchotechniky se budou odvíjet od jejích rozsahu, kdy nejde jen o samotnou halu, ale také další prostory budovy, například posilovnu,“ podotkl Stínil.

Sedmnáct dívek zkolabovalo v důsledku přehřátí organismu

V hale ve čtvrtek zkolabovalo v důsledku přehřátí organismu sedmnáct dívek, přičemž o pět z nich se postarali strážníci, dvanáct jich skončilo v péči záchranářů.

Devět účastnic muselo na ošetření do nemocnice. „Pět z nich bylo hospitalizováno na dětském lůžkovém oddělení a po jednodenním pozorování propuštěno,“ sdělil Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, která děčínský špitál spravuje.

Na taneční soutěži v Děčíně zkolabovaly minulý týden desítky dětí:

VIDEO: Na taneční soutěži v Děčíně zkolabovaly desítky dětí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

O špatné ventilaci hovořil i strážník Václav Němeček, jenž nechal soutěž přerušit. „Ventilace na hale je špatná, vůbec to nezvládala. Pořadatel nechal otevřít dveře, okna, vůbec to nejelo. Děti pořád padaly. Vždycky se tam někomu udělá špatně, ale tak jako letos to nikdy nebylo,“ popsal policista.

Podle magistrátu nemusí být příčinou kolapsů dívek čistě jen nedostatečná vzduchotechnika, ale kombinace několika faktorů. Vedle vydýchaného vzduchu také třeba nervozita, nedostatečný pitný režim či kostýmy.

Tančily v péřových bundách, pak zkolabovaly

„Několik kolabujících dívek navíc předvádělo své vystoupení v péřových bundách,“ zmínil mluvčí Stínil.

V hale hrají své zápasy také děčínští basketbalisté. I zástupci klubu připouštějí, že ideální stav v ní co do ventilace nepanuje. „Spíše než pro hráče, kteří jsou trénovaní, je to podle mého problém pro fanoušky. Když je venku teplo, je v hale opravdu vedro,“ řekl generální manažer BK Děčín Lukáš Houser.

Při basketbalu jsou ovšem návštěvníci v hale jen pár hodin, kdežto soutěž začala časně ráno zkouškami a na místě bylo po celý den velké množství lidí.