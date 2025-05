Jaký je váš první dojem ze zprošťujícího rozsudku?

Bohužel to ještě není absolutní konec, ale jsem vděčný, že jsem to celé přežil víceméně v pořádku. Samozřejmě je mi moc líto, co se stalo. Na druhou stranu je to pro mě velké poučení do života a doufám, že i pro všechny, kteří ovlivňují bezpečnost v domovech.

Nemáme možnost drasticky kontrolovat, zda u sebe nemá zapalovač, sirky nebo dokonce benzín.