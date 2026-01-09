Rok od ohnivého pekla v Mostě: Hasil jsem se ve sněhu, plakal hodiny, říká přeživší

„Myslím, že po psychické stránce jsem v dobrém rozpoložení. Oproti jiným mám, řekl bych, jednu výhodu. Tím, že jsem tehdy na místě o nikoho nepřišel a týkalo se to jen mě, tak už si to tolik nepřipouštím,“ říká otec dvou malých dcer.
Tu děsivou noc připomínají rozsáhlé jizvy. Plameny muže popálily téměř na polovině těla, sežehly ruce, trup, část hlavy. „Jizvy jsou stále citlivé, léčí se. Dojíždím do nemocnice na rehabilitace. Kůže ztratila elasticitu, občas to tahá,“ popisuje.
Pamatuji si, jak jsme se bavili. Pak jsem zaslechl zvuk, jak se převrhlo plynové topidlo. Vůbec nevím, jak jsem se dostal ven – jestli protrženou plachtou, nebo jsem proběhl skrz plameny.