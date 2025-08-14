Za tragický požár mostecké restaurace se sedmi oběťmi obvinili manželský pár

Autor:
  9:21aktualizováno  10:30
V případu tragického lednového požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili, že příčinou požáru byl pád plynového topidla. V souvislosti s fungováním restaurace zjistili řadu pochybení.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Po získání a vyhodnocení všech zajištěných stop, důkazních prostředků, podaných vysvětlení a dalších provedených úkonů policejní vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dvou osob. Z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti obvinil jednatelku a jí zmocněnou odpovědnou osobu ze společnosti provozující restauraci,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Podle informací serveru iDNES.cz jsou obviněnými manželé Miloslav a Jana Čechovi. S médii dlouhodobě nekomunikují.

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
Při výbuchu v restauraci v Mostě uhořelo šest lidí, další jsou zranění. Později zemřela v nemocnici další žena. (12. ledna 2025)
U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)
Hasiči začali strhávat konstrukci vyhořelé předzahrádky v restauraci u Kojota v Mostě. (12. ledna 2025)
Při výbuchu v restauraci v Mostě uhořelo šest lidí, další jsou zranění. Později zemřela v nemocnici další žena. (12. ledna 2025)
45 fotografií

Kriminalisté pracovali s několika verzemi vzniku požáru. Okamžitě vyloučili, že by příčinou neštěstí bylo násilné vniknutí do objektu nebo teroristický čin. Zadali vypracování několika znaleckých posudků z oborů požární ochrany a zdravotnictví.

„Jako příčina byl stanoven pád plynového topidla, který nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů. Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, tzv. jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ vysvětlil Marek.

Ječící lidé si strhávali oblečení. Svědkyně líčí ohnivý horor v Mostě

Lidem, kteří se nacházeli na terase, plameny zatarasily přístup k jedinému východu. Druhý možný východ byl zamčený. Přítomní tak měli jen minimum času jakkoli zareagovat, proto byly následky tragické. Na místě zemřelo šest lidí, sedmý později v nemocnici.

„Dosavadní zjištění ukazují na závažná porušení povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně. Dále vyšetřovatelé zjistili, že byla provedena změna stavby bez stavebního povolení, spočívající v zastřešení terasy a následném opláštění této nástavby PVC fóliemi. V rámci změny stavby nebylo zajištěno ani nové vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy. Dále nebyly prováděny povinné pravidelné preventivní požární prohlídky, jakož ani revize hasicích přístrojů, kdy poslední byla provedena v dubnu 2008. Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor předmětné nezkoulaudované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze, s čímž souviselo i uskladnění několikanásobně většího počtu tlakových nádob zkapalněného uhlovodíkového plynu propan-butan v prostorách restaurace,“ vypočítal mluvčí Marek.

Konečně shořela hospoda u Kojota, napsal. Za nenávist na síti padl jeden trest

„Celkově nebyla zachována úroveň požární ochrany vyplývající z technických podmínek požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena,“ doplnil.

Finanční škody způsobené požárem, k němuž došlo 11. ledna před půnocí, vyšetřovatelé zatím vyčíslili na částku přesahující sedm milionů korun.

Do vyšetřování se zapojili i specialisté z takzvaného DVI týmu Kriminalistického ústavu. „Jedná se o speciální skupinu odborníků, kteří jsou vyškoleni na identifikaci obětí hromadných neštěstí. Kriminalisté provedli ohledání místa činu sférickým snímáním. Jedná se o využití speciální technologie pro pořízení 360° panoramatických fotografií nebo záznamů, které umožňují zachytit místo činu zcela komplexně. Tento postup umožňuje vytvořit digitální model prostoru, který lze následně analyzovat a procházet i zpětně, jako by byl pozorovatel přímo na místě,“ doplnil Marek.

12. ledna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

Lezou nám po těle. Obec zaplavili švábi, místní viní nelegální skládku odpadu

Lenešice na Lounsku bojují s invazí švábů. Hmyz se rozšířil do desítek zahrad i domů. Nezastavila ho ani plošná dezinsekce. Podle místních je příčinou plastový odpad, který v obci před několika...

Máme plán na prvních sto dnů vlády, říká Babiš voličům. Špiclují nás, tvrdí

„Můžeme do vlády nastoupit zítra a uděláme tam za měsíc víc, než oni za čtyři roky,“ řekl předseda ANO Andrej Babiš ve středu v podvečer v Roudnici nad Labem. „Karel Havlíček už má sepsaných prvních...

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Stačilo jedno léto a Česko má zčistajasna 150 tisíc ligových fotbalistů. Krajským či okresním přeborům totiž odzvonilo a nově už je povinné číslování soutěží: od první až do desáté ligy. „My jsme...

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

Za tragický požár mostecké restaurace se sedmi oběťmi obvinili manželský pár

V případu tragického lednového požáru restaurace U Kojota v Mostě policie obvinila dva lidi. Stíhá je z obecného ohrožení z nedbalosti, za což jim hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté potvrdili,...

14. srpna 2025  9:21,  aktualizováno  10:30

Kaše doléčuje koleno. Litvínovu věří a cílí na olympiádu: Je to obrovský sen

Letos se kvůli zdravotním šrámům omluvil z účasti na mistrovství světa, o největší akci nadcházející hokejové sezony chce útočník Ondřej Kaše zabojovat. Olympiáda, které se po dvanácti letech...

14. srpna 2025  7:30

Prohraný spor s chemičkou má následky. Lovosice musejí odsunout některé projekty

Po prohraném soudu s Lovochemií z holdingu Agrofert o výši daně z nemovitosti musejí Lovosice odložit všechny plánované ekologické projekty. Přišly tím totiž o desítky milionů korun. Město už...

13. srpna 2025  16:16

Před činem moje duše opouštěla tělo, hájí muž vraždu otce a pětiletého syna

S překvapivou výpovědí dnes předstoupil před Krajský soud v Ústí nad Labem muž obžalovaný z loňské dvojnásobné vraždy v Domaslavicích na Teplicku. Obviněný, který podle spisu zabil svého pětiletého...

13. srpna 2025  9:05,  aktualizováno  11:57

Chmelaři jsou v napětí kvůli počasí. Ohlášené tropy rostlinám neprospějí

Pěstitelé chmele letos očekávají průměrnou sklizeň. Chmel, který nyní dozrává na 4 815 hektarech chmelnic, se začne sklízet o nadcházejícím víkendu. V posledních dnech jsou ale chmelaři v napětí a se...

12. srpna 2025  15:34

Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman

Úřady podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách. Schválení podle něj není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody, jako se to dělo v...

12. srpna 2025  14:03

Jako vejce vejci. Se Šulcem si mě pletou i v obchodě, směje se ústecký klon Kott

Jako vejce vejci. Podívejte se na Tomáše Kotta – a uvidíte Pavla Šulce. Přestoupil z Plzně do Lyonu, nebo do Ústí nad Labem? I v běžném životě si fotbalistu Viagemu pletou s obletovaným českým...

12. srpna 2025

Po 30 letech zase těžba? Firmu láká odpad z rudného dolu v Krušných horách

Po 30 letech by se u Měděnce v Krušných horách mohla obnovit těžba. Nový projekt společnosti Belvoir míří na odkaliště, kde je uložen odpadní materiál z dřívějšího rudného dolu. Firma z něj chce...

12. srpna 2025  6:54

Jsem pitomec, řekl účetní. Prosázel miliony ze soudní kasy, vězení má téměř jisté

Na šest a půl roku poslal Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého účetního Okresního soudu v Lounech Josefa Pelce, jenž podle obžaloby zpronevěřil z účtu soudu přes 16 milionů korun. V Ústí...

11. srpna 2025  14:14

Víc semaforů, upravené přechody. Silnice u nemocnice v Ústí bude bezpečnější

Letos na podzim začnou v Ústí nad Labem stavbaři pracovat na zvýšení bezpečnosti čtyřproudé dopravní tepny u Masarykovy nemocnice. Město změny vyjdou zhruba na 65 milionů korun bez DPH. Součástí...

11. srpna 2025  7:04

Jak Lauko lovil hvězdy, aby uctil svého kamaráda. Měl jsem na krajíčku, přiznal

Jakub Lauko demonstroval sílu přátelství. Pět let tady už Ondřej Buchtela není, přesto pro svého kamaráda uspořádal sobotní benefici v Chomutově plnou hvězd. Reprezentant, který posílil Pardubice, si...

11. srpna 2025  6:26

OBRAZEM: Benefice za Buchtelu dojímala i bavila, hráli Nečas, Dostál či Gudas

Slzy i úsměvy. Charitativní hokejové Utkání Ondřeje Buchtely v sobotu vzdalo hold předčasně zesnulému obránci a vyprodalo chomutovskou arénu. Čestné úvodní buly vhodila maminka talentovaného hráče,...

10. srpna 2025  12:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.