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Koalice Jedno Ústí bude vládnout bez dalších partnerů, primátorem bude Vohryzka

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  11:25aktualizováno  11:37
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka. (10. října 2026)

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka. (10. října 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (vpravo) slaví drtivou výhru v komunálních...
Lídr ANO v Ústí nad Labem Tomáš Hrubý ve volebním štábu, kde po sečtení hlasů...
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (vpravo) přijímá gratulaci za drtivou výhru v...
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (s mikrofonem) slaví drtivou výhru v...
38 fotografií
Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem s náskokem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude dosavadní ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka, který byl jako nezávislý lídrem koalice. V zastupitelstvu o 37 členech bude mít Jedno Ústí většinu 22 hlasů.

Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků.

ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. V ní bude ještě ODS, koalice SPD a Motoristů s podporou Přísahy a Trikolóry a uskupení Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov.

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Rada bude devítičlenná stejně jako doposud. Ze tří náměstků budou dva uvolnění. Uvolněný člen vedení města se výkonu funkce věnuje v rozsahu odpovídajícímu hlavnímu pracovnímu závazku a pobírá za ni příslušnou odměnu. Neuvolněný za výkon funkce nepobírá plný plat.

Prvním náměstkem bude Karolína Žákovská. Uvolněným náměstkem bude také Petr Křivan a Zdenka Černá. Uvolněnými radními budou Jan Beneš, Vladimír Kozák a neuvolněnými Pavel Vlach, Jan Hrouda a Jan Kvasnička.

Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka. (10. října 2026)
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (vpravo) slaví drtivou výhru v komunálních volbách. (10. října 2026)
Lídr ANO v Ústí nad Labem Tomáš Hrubý ve volebním štábu, kde po sečtení hlasů vládla ponurá atmosféra. (10. října 2026)
Lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka (vpravo) přijímá gratulaci za drtivou výhru v komunálních volbách od lídra ANO Tomáše Hrubého. (10. října 2026)
38 fotografií

Jedno Ústí letos zvítězilo také ve třech ze čtyř městských obvodů, a to ve městě, na Severní Terase a na Střekově. V Neštěmicích skončilo druhé, první bylo Vaše Ústí vedené Yvetou Tomkovou.

V Ústí dosud vládlo hnutí ANO s primátorem Petrem Nedvědickým. Po volbách v roce 2022 se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. Po letošních volbách počet zastupitelů hnutí ANO klesl ze 13 na šest. ODS se do zastupitelstva dostala před čtyřmi lety se čtyřmi zastupiteli, jeden následně odešel ke koalici, nyní získala tři mandáty. Koalice SPD a Trikolora měla pět mandátů, teď má dva. Vaše Ústí zůstává na čtyřech, osm mělo PRO! Ústí. Hnutí UFO získalo v předchozích volbách tři mandáty, jedna zastupitelka odešla ke koalici.

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Pokud nebudou výsledky voleb po oficiálním vyhlášení napadeny u soudu, ustavující zasedání nového ústeckého zastupitelstva se uskuteční nejpozději 6. listopadu.

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