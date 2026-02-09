Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného

  7:07
Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by bylo nejblíž, ale protože zde našli knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly. Zahraniční tituly, odborná literatura i specifické učebnice prostě chybějí v běžné nabídce supermarketových knihkupectví. Teď oblíbený obchod po 35 letech končí.
„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační doložce v nájemní smlouvě z roku 2021. V dubnu roku 2025 tak již byla cena nájemného oproti roku 2021 zhruba o 35 procent vyšší, a to je pro malý obchod zásadní skok,“ říká majitel knihkupectví Ladislav Řeřicha. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Roky dělaly z nenápadného obchodu v centru města důležitý bod vzdělanostní a kulturní mapy Ústí. A pak tu také byla atmosféra – v malém krámku se nakupuje jinak než v obchodním domě.

Nyní ale po 35 letech končí. Podle informací provozovatele je jedním z klíčových důvodů ukončení činnosti výrazné zvýšení nájemného. Budova, v níž knihkupectví sídlí, patří arciděkanství, přičemž majetkovou správu zajišťuje litoměřické biskupství.

Nově nastavený nájem má podle provozovatele přesahovat 700 korun za metr čtvereční, což je částka, kterou malé nezávislé knihkupectví dlouhodobě není schopné unést. Velká knihkupectví v obchodních domech přitom platí za metr zhruba polovinu.

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační doložce v nájemní smlouvě z roku 2021. V dubnu roku 2025 tak již byla cena nájemného oproti roku 2021 zhruba o 35 procent vyšší, a to je pro malý obchod zásadní skok,“ říká majitel knihkupectví Ladislav Řeřicha.
„Vzhledem k tomu, že na konci roku 2025 končila smlouva o pronájmu obchodu, snažil jsem se již od léta situaci řešit. Obrátil jsem se s žádostí o snížení nájemného na nového arciděkana hned v červenci, jakmile převzal správu farnosti, ale odpovědi jsem se nikdy nedočkal,“ dodal majitel knihkupectví.

„I přes opakované urgence jsem obdržel první reakci na svou žádost až v říjnu, a to v podobě návrhu nové nájemní smlouvy platné od 1. ledna 2026, v níž bylo nájemné zvýšeno o dalších 17 procent. Tento návrh jsem samozřejmě nepodepsal, považuji ho za likvidační,“ pokračuje Řeřicha.

„Až v pondělí 2. února 2026, tedy v době, kdy už byla farnost o uzavření obchodu informována a tato informace byla zveřejněna i na sociálních sítích, zareagovalo biskupství telefonickou nabídkou ponechání nájemného ve stávající podobě. K žádnému jinému jednání o nové smlouvě nedošlo,“ dodává majitel knihkupectví.

Podle vyjádření litoměřického biskupství výše nájemného odpovídá cenám obvyklým v dané lokalitě a příjmy z nájemného slouží k provozu a údržbě budovy i k fungování farní komunity.

Konec knihkupectví vyvolal silné reakce

„V říjnu 2025 vstoupila farnost do jednání s nájemcem s návrhem nové smlouvy,“ popsal pak komunikaci s Řeřichou mluvčí biskupství Jiří Nývlt. „Farnost postoupila věc dle interních předpisů biskupství, které navrhlo navýšení nájmu – na úrovni cen v místě obvyklých, nikoliv skokové. To pan Řeřicha odmítl,“ řekl Nývlt.

Potvrdil, že došlo k nabídce prodloužení nájmu za stávajících podmínek. „Ladislav Řeřicha se k této nabídce vyjádřil 4. února při návštěvě duchovního správce, kterého informoval, že končí, i kdyby nájem zůstal stejný,“ doplnil Nývlt.

Konec knihkupectví vyvolal silné reakce veřejnosti, zejména na sociálních sítích. Například podle uživatelky Ilony Navrátilové bylo knihkupectví výjimečné nejen nabídkou, ale i atmosférou. „Mělo velmi kvalitní literaturu a bylo to takové domácí prostředí,“ uvedla.

Řeřicha zároveň potvrdil, že uzavřením provozovny jeho knihkupecká činnost definitivně končí. Knihkupectví bude mít otevřeno ještě do konce února.

