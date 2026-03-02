Oblíbené knihkupectví v Ústí kvůli růstu nájmu nezavře, dokonce bude platit méně

Autor:
  13:03
Oblíbené knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem, které se nachází u šikmého kostela v centru města, zavírat nebude. Provozovatel plánoval konec kvůli zvýšení nájmu. Ve skutečnosti šlo ale jen o komunikační šum. Zájemci sem tak mohou nadále chodit pro knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly.
„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační...

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační doložce v nájemní smlouvě z roku 2021. V dubnu roku 2025 tak již byla cena nájemného oproti roku 2021 zhruba o 35 procent vyšší, a to je pro malý obchod zásadní skok,“ říká majitel knihkupectví Ladislav Řeřicha. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem po 35 letech končí. Podle informací...
Řeřicha potvrdil, že uzavřením provozovny jeho knihkupecká činnost definitivně...
Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by...
Konec knihkupectví vyvolal silné reakce veřejnosti, zejména na sociálních...
6 fotografií

Dům, v němž knihkupectví sídlí, patří ústeckému arciděkanství, majetkovou správu pak zajišťuje litoměřické biskupství.

A právě církev podle provozovatele knihkupectví Ladislava Řeřichy chtěla přistoupit k razantnímu navýšení nájmu, obchod by se však kvůli tomu dostal do vážného ohrožení. Vyšší náklady by znamenaly ekonomickou zátěž, kterou by bylo obtížné dlouhodobě unést.

Oblíbené ústecké knihkupectví po letech zavírá. Končí kvůli zvýšení nájemného

„Situace nebyla jednoduchá a reálně jsme zvažovali, zda má smysl pokračovat,“ uvedl.

Obchod měl zavřít posledního února. Nakonec se tak ale nestalo.

Na udržení knihkupectví mělo nakonec podle všeho zájem i litoměřické biskupství, podle jeho mluvčího Jiřího Nývlta šlo totiž v otázce nájmu pouze o nedorozumění.

„Jednalo se o komunikační šum mezi pronajímatelem a nájemcem. Nakonec jsme se s panem Řeřichou dohodli. Nechtěli jsme, aby skončil,“ sdělil Nývlt.

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační doložce v nájemní smlouvě z roku 2021. V dubnu roku 2025 tak již byla cena nájemného oproti roku 2021 zhruba o 35 procent vyšší, a to je pro malý obchod zásadní skok,“ říká majitel knihkupectví Ladislav Řeřicha.
Knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem po 35 letech končí. Podle informací provozovatele je jedním z klíčových důvodů ukončení činnosti výrazné zvýšení nájemného.
Řeřicha potvrdil, že uzavřením provozovny jeho knihkupecká činnost definitivně končí. Knihkupectví bude mít otevřeno ještě do konce února.
Do knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem lidé chodili cíleně. Ne proto, že by bylo nejblíž, ale protože zde našli knihy a učebnice, které jinde ve městě a často ani v širším regionu dostupné nebyly.
6 fotografií

Řeřicha má podle svých slov nově stanovený nájem ještě levnější, než měl původně. „Cestu k dohodě pomohl hledat generální vikář litoměřické diecéze Radek Jurnečka,“ přiblížil knihkupec.

O neuzavření obchodu však nerozhodla jen dohoda o nájmu. Významnou roli prý sehrála i velká podpora veřejnosti. „Zákazníci vyjadřovali nesouhlas s možným uzavřením na sociálních sítích i osobně přímo v obchodě. Jen díky podpoře lidí může mít takové místo budoucnost,“ poděkoval lidem Řeřicha.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Symbol války nevydržel v Ústí ani den. Maketu dronu někdo poničil i v Táboře

Iniciativa Dárek pro Putina rozmístila na sedmnácti náměstích v České republice...

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem někdo v sobotu poškodil maketu dronu, které Rusko používá k útokům na Ukrajinu. Informovala o tom Kristýna Kvapilová z iniciativy Dárek pro Putina, která nechala...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

Zloději ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z&#8239;topných...

Hodně neobvyklým případem krádeže se zabývají kriminalisté z Teplic. Čtveřice lidí v podstatě skoro úplně „vybílila“ rekonstruovaný pětipatrový dům v centru města. Škoda se vyšplhala na...

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat na...

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...

Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho...

2. března 2026  9:15

Přes sto karavanů i prosklená restaurace. U jezera Most je v plánu obří kemp

U jezera Most má vyrůst moderní kemp.

Mostecký magistrát předpokládá, že získá jezero Most do svého vlastnictví bezúplatně do konce letošní roku. Jakmile město 702 hektarů pozemků získá, pustí se do dalšího rozvoje území, v plánu je...

2. března 2026  8:50

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Ústecký kraj, házené ráj! Po Mostu oslavily pohár i Lovosice díky superfiniši

Házenkáři Lovosic vyhráli Český pohár po finálovém vítězství nad Karvinou 38:37.

Ústředím české házené se pro sobotu stal Ústecký kraj. Nejdřív oslavily už jedenáctý pohárový triumf házenkářky Mostu, které ve finále v pražské UNYP Aréně zdolaly Slavii 32:30, po nich se do extáze...

1. března 2026  13:20

Tragická havárie sportovního letadla u Panenského Týnce. Pilot nepřežil

V prostoru milovického letiště havarovalo malé letadlo. (20. května 2024)

U Panenského Týnce na Lounsku v sobotu odpoledne havarovalo v blízkosti místního letiště malé sportovní letadlo. Nehoda měla pro pilota tragické následky. Škoda na stroji byla předběžně vyčíslena na...

1. března 2026  9:09

Spolek oživuje sál Schichtových závodů v Ústí, o smlouvu usiloval několik let

Společenský sál v areálu Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem v...

Administrativní budova původních Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem, známých později jako Setuza, patřila ještě nedávno k objektům, jejichž další existence byla nejistá. Zdejší...

1. března 2026  8:17

Pardubice - Teplice 1:1, boj o střed tabulky skončil smírem, oba týmy dohrály v deseti

Diskuze pardubických fotbalistů (v červeném) s rozhodčím Benešem. Ten uděluje...

Mají stejně bodů a aktuálně je dělí pouze skóre. Ve stejném duchu se neslo i vzájemné klání Pardubic s Teplicemi, které ve 24. kole první fotbalové ligy skončilo remízou 1:1. Obě trefy padly ještě v...

28. února 2026  14:35,  aktualizováno  17:39

Trousil špalky i pily. Řidič se zákazem zběsile ujížděl policii polními cestami

Honička po polích: padaly pily i špalky

Polními cestami ujížděl policii u Verneřic na Děčínsku šestatřicetiletý řidič pick-upu. Dupl na plyn ve chvíli, kdy se jej policisté snažili zastavit a zkontrolovat. Během jízdy trousil z korby dřevo...

28. února 2026  10:29

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18,  aktualizováno  28. 2. 8:35

I já kupuji jogurty ve slevě, usmívá se ruský baletní mistr. Domov našel v Ústí

Vladimir Gončarov, baletní mistr, pedagog a choreograf z Divadla města Ústí nad...

Jeho cesta začala v Rusku, kde se narodil. Pak pokračovala přes Polsko do Ústí nad Labem, kde podle svých slov našel domov. Vladimir Gončarov, baletní mistr, pedagog a choreograf ústeckého divadla se...

28. února 2026  8:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hujerovi, zlato! Rovnou tři pro klan Chotěborských z házenkářského 2finále?

Házenkářský klan Chotěborských, uprostřed reprezentant Pavel, vpravo maminka...

Prosím vás, kam až sahají Hujerovi? Tedy pardon, Chotěborští! Kdyby moderátor při dvojfinále sobotního házenkářského poháru položil tuto filmovou otázku, zvedl by se v hale les rukou stejně jako při...

27. února 2026  13:04

Nové zastávky i křižovatky. V Litvínově startuje modernizace tramvajové trati

V plánu je například i vznik nové zastávky u vysokých paneláků u nádraží.

V Litvínově na Mostecku v pondělí odstartují práce na jedné z největších investic v historii města. Dotkne se v podstatě všech obyvatel i návštěvníků a v důsledku do určité míry promění vzhled...

27. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.